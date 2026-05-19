開放進口中國汽車？ 范斯：不會讓美國汽車產業消失

副總統范斯。(記者陳熙文／攝影)

川普 總統日前訪問北京，並與中國達成產業協議，外界也在觀察，美國未來是否有可能開放進口中國汽車產業，副總統范斯 19日表示，川普政府不會讓美國汽車產業消失。

川普日前訪問北京，並與中國國家主席習近平會面，中方於會後做出採購美國波音 客機、加購美國農產品等承諾。

范斯19日主持白宮記者會，被問及美國是否有可能開放進口中國汽車，范斯回答說，川普很有意願保護美國汽車產業；范斯說，川普政府不會讓美國汽車產業消失。

范斯指出，川普政府已經透過不同方式重新投資汽車產業，同時向外國競爭者課徵關稅，以確保美國汽車製造工人，以及他們製作的產品得以在美國生產製造，並在美國市場販售。

范斯強調說，一旦國家失去生產製造汽車的能力，很難失而復得，而美國俄亥俄州、密西根州，還有很多地方，現在都擁有可以建造精密機械的勞工，得以在國家遭遇緊急狀態的時候，徵召來建造其他精密機械。

范斯說，這就是為什麼保護在地汽車產業如此重要，指川普已經為此花費大量心力，遠超歷任前總統；范斯表示，川普政府未來仍會致力於此。

范斯也提到說，川普在川習會中向習近平提到芬太尼的問題，並表示，他們評估習近平有意願與美國共同解決芬太尼的問題，並表示美國希望確保中國繼續盡可能地與美國合作。