賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

美國總統川普涉台言論引發關注。（路透）

美國總統川普 涉台言論引發關注，總統賴清德 隨後提及捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，並強調台美安全合作與軍售 是反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。美國國務院今天回覆中央社記者對此提問表示，對台政策保持不變。

川普（Donald Trump）上週赴中訪問，會晤中國國家主席習近平。川普會後表示，兩人有討論美對台軍售議題，他很快會對此做出決定；川普還說，待處理的對台軍售案是「很好的談判籌碼」，他可能會批准軍售，也可能不會。

川普也說，不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來；美國政策沒有改變。

川習會後，賴清德於台北時間17日晚間透過臉書發文指出，他在聽取國安團隊就最新情勢進行了解與討論後表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家。

在軍售議題上，賴清德表示，台美長期安全合作與軍售建立在「台灣關係法」的基礎之上，這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

記者問及賴清德有關「台獨」議題說法，以及是否可預期美國政府將批准新一批對台軍售，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式簡短回應表示，「如同國務卿（魯比歐）所言，我們的對台政策保持不變」。

白宮則表示，建議參考川普的發言。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上週陪同川普訪中期間接受美媒專訪指出：「直到今日，美國在台灣議題上的政策沒有改變。」

美國多位跨黨派國會議員都表示，美國應該持續向台灣提供武器。