俞大㵢：製造麻煩的不是我們 台不想要戰爭
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台灣成為上周美國總統川普與中國國家主席習近平高峰會中最受關注議題之一。台北駐美國代表俞大㵢17日接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。
俞大㵢告訴CBS周日早晨播出的政論節目「面對全國」(Face the Nation)：「我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」
CBS新聞網報導，川普15日結束與習近平在北京的兩天會談返美。台灣是中國核心利益所在，北京拒絕排除以武力奪取台灣的可能性。美國數十年來一直都承諾協助台灣防衛，但外界日益擔心這項承諾在川普任內可能有所改變。
俞大㵢指出，雖然川普在峰會期間「聽到很多有關台灣的內容」，「但問題在於，他只聽到他們那一方的說法，他聽到的是中國的觀點」。
他說，台灣「很願意說明我們的立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。
他對於美國在北京峰會期間的立場表達感謝，強調川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）「對他們北京訪問的態度非常明確，公開表示美國在台灣議題上的長期立場沒有改變」。
川普也說：「如果台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事；中國讓情勢稍微緩和，也會非常明智。」俞大㵢表示：「我認為這是在表示他想維持現狀，意思是不希望台灣海峽情勢因為經濟或軍事脅迫而有任何變化，台海和平穩定對所有相關方都有利。」
他強調，台灣「不想要戰爭」。
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