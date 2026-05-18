俞大㵢：製造麻煩的不是我們 台不想要戰爭

台駐美代表俞大㵢說，台灣想維持台海和平穩定，不想要戰爭。(美聯社)

台灣成為上周美國總統川普 與中國國家主席習近平 高峰會中最受關注議題之一。台北駐美國代表俞大㵢17日接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。

俞大㵢告訴CBS周日早晨播出的政論節目「面對全國」(Face the Nation)：「我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

CBS新聞網報導，川普15日結束與習近平在北京的兩天會談返美。台灣是中國核心利益所在，北京拒絕排除以武力奪取台灣的可能性。美國數十年來一直都承諾協助台灣防衛，但外界日益擔心這項承諾在川普任內可能有所改變。

俞大㵢指出，雖然川普在峰會期間「聽到很多有關台灣的內容」，「但問題在於，他只聽到他們那一方的說法，他聽到的是中國的觀點」。

他說，台灣「很願意說明我們的立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。

他對於美國在北京峰會期間的立場表達感謝，強調川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）「對他們北京訪問的態度非常明確，公開表示美國在台灣議題上的長期立場沒有改變」。

川普也說：「如果台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事；中國讓情勢稍微緩和，也會非常明智。」俞大㵢表示：「我認為這是在表示他想維持現狀，意思是不希望台灣海峽情勢因為經濟或軍事脅迫而有任何變化，台海和平穩定對所有相關方都有利。」

他強調，台灣「不想要戰爭」。