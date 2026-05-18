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美智庫：川普從嚇阻轉交易 加劇台海風險

編譯中心／綜合報導
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川普訪問北京後，對中戰略改變，考慮以交易方式處理美中關係。圖為中國國家主席習近平...
川普訪問北京後，對中戰略改變，考慮以交易方式處理美中關係。圖為中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海向川普（右）介紹園區。(美聯社)

美國總統川普川習會」後有關台灣的談話，引發諸多討論，美國多位智庫成員分析都指出，川普似乎接受中方觀點，不僅讓台灣淪談判桌上待宰羔羊，恐面臨更大壓力與風險。

美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩16日以「川普危險之台灣賭局」為題發表評論。何瑞恩指出，川普的言論非但沒有降低衝突風險，反而加劇風險。他形容，在外交上，就如同鬥牛士在公牛面前揮舞（挑釁的）紅旗。

何瑞恩說，川普公開展現願與中國就美國對台立場進行談判，並未因此讓爆發衝突的風險降低，反而升高風險；川普在沒有從中國換取任何利益下，做出單方面的讓步，正輸掉自己的可信度，也削弱美國的嚇阻力。

川普的說法，不只是美國對台政策的轉變，也是在一個沒有談判空間的領域，從「嚇阻」轉向「做交易」，但除了提供單方面讓步而削弱嚇阻之外，其實毫無交易可言。

何瑞恩指出，川普對習近平台灣問題論述的明顯同情，將助長北京加大對台北施壓的膽量。這將提升而非降低對抗的風險。

紐約時報16日分析也指出，川普在這次川習會後有關兩人交談的描述，似顯示他接受中方觀點，即台灣該對兩岸緊張負很大責任。

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)學者甘思德說，比起去年川普政府剛上台時在貿易上的強硬路線，如今中國顯然占據優勢。

川普訪問北京後，對中戰略改變，考慮以交易方式處理美中關係。圖為中國國家主席習近平...
川普訪問北京後，對中戰略改變，考慮以交易方式處理美中關係。圖為中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海向川普（左）介紹園區。（路透）

習近平 川普 川習會

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