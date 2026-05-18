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Axios：川普幕僚憂 中國5年內攻台機率升

編譯中心／綜合報導
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解放軍2025年12月宣布將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距離台灣...
解放軍2025年12月宣布將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距離台灣僅110公里，位於演習示意圖右側上下兩個區塊的中間海域。（新華社）

網路媒體Axios報導，一些與美國總統川普關係密切的幕僚擔心，這次中國峰會最重大的實質結果，是中國國家主席習近平在未來五年內入侵台灣的風險升高。

17日刊出的報導指出，若是中國入侵台灣，可能導致美國企業取得驅動人工智慧(AI)所需晶片的供應鏈被切斷。

Axios引述不具名的川普幕僚說，川普喜歡北京行期間，習近平精心安排的盛大排場與特殊待遇，但雙方言辭與表面的友好氣氛並不一致。

一名川普幕僚表示，習近平「試圖讓中國進入一個新定位，他要表達：『我們不是崛起中的強權，我們和你們平起平坐，而且台灣是我的。』」

這名幕僚補充道：「這次訪問顯示，未來五年內，台灣(相關議題)會被放上檯面的可能性大幅提高。」

他認為：「我們(美方)絕對不可能在經濟上做好準備，晶片供應鏈離自給自足還差得遠。對執行長們乃至整體經濟來說，沒有比晶片供應鏈更迫切的議題了。」

總體而言，川普因在伊朗和委內瑞拉問題上採取強硬立場以及開放市場，贏得了多位執行長的稱讚。一些執行長對公司獲得在中國經營的許可抱持希望，並將此歸功於川普。

解放軍東部戰區2025年4月發布影片「降妖除魔」，中間多次出現台灣本島圖示。(路...
解放軍東部戰區2025年4月發布影片「降妖除魔」，中間多次出現台灣本島圖示。(路透)

習近平 川普 供應鏈

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