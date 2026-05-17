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葛里爾提華府叫停軍售先例 眾院議長：國會挺台 台灣要稍微秀實力

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普15日在白宮。(美聯社)
美國總統川普15日在白宮。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國貿易代表葛里爾17日受訪提到華府暫停對台軍售先例。美國眾院議長強生17日在福斯新聞節目稱，台灣「必須稍微展現實力」，美國國會將堅定確保中國大陸不能直接併吞台灣。

美國總統川普日前不諱言將對台軍售作為對中談判的籌碼，引發外界質疑美國對台支持。

強生17日受訪「周日福斯新聞」（Fox News Sunday），主持人布瑞姆（Shannon Bream）提到外界關注川普是否放行對台軍售，而台灣希望在2030年前將國防支出提高到GDP 5%；她並追問強生如何理解賴清德總統相關發言。

強生回應：「我們一直對中國在那裡的目標保持警惕，美國總統和軍方一直密切關注此事，我們也會持續這麼做。」他說：「我看到台灣方面的聲明，我認為那是那裡的領導人合理的說法。」

賴總統17日在臉書發文表示，台美長期安全合作與軍售建立在「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）的基礎之上，這是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

強生表示：「他們必須稍微展現一下實力，並再次宣示他們是一個獨立國家，而且必須維持如此。」他補充：「正如世界各地所有熱愛自由的人一樣，我們也在這件事上有利益。中國不能直接去併吞土地，而我們會在這一點上堅定而明確地站穩立場，我知道國會也會如此。」

葛里爾17日受訪ABC節目「史蒂法諾普洛一周大事」表示，川普正「考慮如何推進」對台軍售，並指出過去美國總統也有暫停軍售的先例，包括前總統歐巴馬和布希，而川普必須權衡許多因素。

葛里爾說：「不過，當總統作出國家安全決策時，真正的出發點是美國的安全需求優先。」

主持人史蒂法諾普洛問及，若川普暫緩對台軍售，會希望中國拿出什麼作為交換。

葛里爾表示：「我的意思是，最重要的事情，就是台灣海峽現狀不能被改變。總統在這點上講得非常清楚，美國對台政策沒有改變，這一點沒有任何變化。」

葛里爾補充：「我們希望這個局勢保持穩定。如果習主席打算改變現狀，那顯然會被納入考量。」

葛里爾強調，川普非常關注確保台海不會發生任何事，他說：「這也是為什麼他在會後對媒體表示，他沒有在台灣問題上對習主席作出任何承諾；至於軍售，以及何時、是否進行軍售，總統會自行作出判斷。」

軍售 華府 華盛頓郵報

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