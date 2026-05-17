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白宮揭川習會成果「沒提降稅」中國每年採購美農產品170億元

白宮揭川習會成果「沒提降稅」中國每年採購美農產品170億元

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普早先表示，他和習近平的會談並未提到關稅。(路透)
川普早先表示，他和習近平的會談並未提到關稅。(路透)

白宮在一份詳述美國總統川普兩天中國訪行的說明文件中指出，中國已同意每年至少向美國採購170億美元的農產品，為期至2028年。

前一天，中國商務部就這次會談發表自己的說明，表示美中雙方將採取一系列措施，包括對特定商品相互降稅。中方未提供具體細節，僅表示兩國團隊仍在就細節協商；但白宮的新聞稿對關稅問題隻字未提。

川普早先表示，他和習近平的會談並未提到關稅。川普上周五在空軍一號上告訴記者：「我們沒有談關稅。他們正繳納可觀的關稅，但我們沒有談。」

白宮指出，中國每年170億美元的農產品採購額，是在去年秋天黃豆採購協議之外的額外承諾。中國在去年川普和習近平會談後，已履行首批購買1,200萬公噸黃豆的承諾，美國當時表示，北京將連續三年每年採購2,500萬噸黃豆。

川普先前爭取中國擴大採購美國貨品的努力均不盡理想，引發外界對最新承諾能否兌現的疑慮。川普在2020年曾促成一項協議，要求中方在兩年內加碼採購2,000億美元的美國農業、能源及工業產品，但中國最終未能達標，新冠肺炎疫情固然是原因之一，但有人認為目標本來就不切實際。

這最新披露的消息或許令農民感到振奮，但對於亟欲擺脫困境的農民來說，這個金額恐怕仍不夠看。

農民多年來飽受農作物價格低迷與成本高漲之苦，川普關稅等地緣政治緊張局勢更是雪上加霜，近來伊朗衝突引發的肥料成本急漲，又添一層壓力。

農業分析機構 No Bull Ag分析師史卓德（Susan Stroud）說：「就歷史角度而言，中國做出170億美元的非黃豆農產品承諾，將使美國農產品出口回到或接近第一階段貿易協議後的水準。」她所指的是川普第一任期內達成的協議。

中國向來大量進口農產品。美國農業部數據顯示，2024年美國對中國農產品出口額達240億美元，其中黃豆120億美元、棉花14億美元、高粱12億美元。貿易爭端加劇後，2025年整體出口額降至83億美元。

川習會結束後，中國恢復開放美國牛肉，重新核准逾400家牛肉廠商的進口資格。中國也將和美國主管機關合作，恢復進口美國禽肉。數百家美國肉品出口商的進口許可在川普發動關稅戰期間相繼失效。

習近平 白宮 川普

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白宮公布川習會成果：中國加碼採購美國170億元農產品

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