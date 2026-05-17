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白宮揭川習會成果「沒提降稅」中國每年採購美農產品170億元

白宮公布川習會成果：中國加碼採購美國170億元農產品

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。（路透）
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。（路透）

川習會後，白宮17日公布事實清單指出，中國承諾未來3年每年至少加碼採購170億美元美國農產品。不過，若連同先前承諾的大豆採購合併計算，美國對中農產品出口規模仍比貿易戰前高峰低逾30%。

根據白宮事實清單，中國承諾在2026年至2028年間，每年至少購買170億美元的美國農產品，這不包含中國在2025年10月承諾採購的黃豆。這是川習會期間取得的承諾。

香港南華早報指出，若將這項農產品協議視為新成立美中貿易委員會的初步成果，表現其實有限。

中國先前承諾每年採購2500萬公噸美國黃豆，估值約105億美元；加上這次新增的每年170億美元其他農產品採購，合計約275億美元，仍比2022年美國對中農產品出口創下的409億美元高峰低逾30%。

換言之，白宮雖然宣稱取得進展，但採購規模尚未恢復到貿易戰前水準。

此外，中國將處理「美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦」，以及「美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切」。

白宮也表示，中國已恢復逾400家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單；同時正與美國監管機關合作，解除其餘業者的暫停措施，藉此擴大美國農民的市場准入。白宮還表示，中國已恢復進口美國農業部認定無禽流感疫情州別的美國禽肉產品。

在伊朗問題上，兩國同意德黑蘭不能取得核武、荷莫茲海峽航運通道應重新開放，且不應允許任何國家或組織收取通行費。

事實清單也提到中國商務部日前公布成果，包括中國將採購200架波音飛機，以及兩國將成立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），負責管理雙邊非敏感商品的貿易；並設立「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment），作為討論投資的平台。

白宮

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