美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

紐約時報報導，美國國務卿魯比歐 過去擔任參議員以對中鷹派、堅定挺台聞名，曾痛批中國大陸國家主席習近平 犯下反人類罪，更遭北京制裁禁止入境。10年後，魯比歐成為美國外交首長兼代理國安顧問，為了配合美國總統川普，他對中國的公開態度轉趨溫和，儘管國務院 在他主導下仍持續對中採取強硬行動。

紐時描述，川習會當天，習近平逐一與美方官員握手寒暄，當時魯比歐以親切但克制的神情回握寒暄。魯比歐進入人民大會堂後，展現對現場宏偉氣派面露欣喜，反覆對著高聳天花板比畫。另外，社群媒體瘋傳一段影片，顯示魯比歐結束與習握手後，似乎朝川普眨了一下右眼，這段影片引發熱議。

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看到這一幕，很難想像魯比歐過去在參院期間，曾是華府最鮮明的對中鷹派之一，嚴厲批評中國經濟與人權紀錄，更將中國視為快速崛起、威脅美國國安的對手。

魯比歐曾指控習近平犯下「反人類罪」，在2015年角逐共和黨總統提名時，痛批前總統歐巴馬對中綏靖，主張歐巴馬不應替習近平鋪上紅地毯、以國宴款待，而應直接對習強硬表態。北京最終於2020年對魯比歐實施制裁，禁止他入境中國。

在台灣議題上，魯比歐也是美國國會最堅定的挺台人物之一，曾提案加速美國對台軍售並深化美台關係；2018年在國會聽證會，曾質問官員為何台灣旗幟從國務院官網消失，對任何可能弱化美國挺台立場的跡象都高度敏感。除此之外，他也長期聲援香港與新疆人權議題。

不過，進入川普政府後，魯比歐對中國的公開發言和態度變得更願意配合，開始強調與北京尋找合作空間。

川普在對中關稅效果不如預期後，開始尋求與習近平建立更穩定關係；魯比歐也逐漸配合這條路線。2025年7月，他與中國外交部長王毅在馬來西亞會晤後表示，美中有機會建立戰略穩定，並在部分議題上加強合作與互信。魯比歐甚至稱，世界上幾乎沒有什麼問題，是美中無法透過合作解決的。

魯比歐受訪時也坦言自己現在的角色不同，「我是這個國家的首席外交官，我執行總統的外交政策」。當被問魯比歐是否較參議員時期更願意對中妥協時，國務院聲明列舉川普政府試圖對中展現實力的方式，並稱「在川普總統領導下，美中已重新聚焦最重要的事：重建美國人的安全、保障與繁榮」。

魯比歐在對中政策上仍審慎，主張美國重建製造業、反對對中出口先進半導體，也強調不接受台灣現狀遭強迫改變。

紐時也提到，魯比歐主導下的國務院仍持續對中採取強硬行動，包括對中國企業部分活動實施制裁，內部對中團隊也延續對北京更具挑戰的政策。