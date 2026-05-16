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川普：習近平同意伊朗必須重新開放荷莫茲海峽

中央社／空軍一號16日即時報導
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美國總統川普16日表示，中國國家主席習近平同意伊朗必須重新開放荷莫茲海峽。圖為川...
美國總統川普16日表示，中國國家主席習近平同意伊朗必須重新開放荷莫茲海峽。圖為川普15日從空軍一號走下來。(美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）表示，中國國家主席習近平同意伊朗必須重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；然而，中方並未明確表示將介入此事。

路透報導，川普在北京與習近平結束兩天會談，昨天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返美。他於途中表示，正在考慮解除對購買伊朗原油之中國企業的相關制裁。

中國是最大的伊朗原油買家。

川普在空軍一號上接受媒體提問，當媒體問及習近平是否承諾將施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽，川普表示：「我不是在要求誰幫忙，因為當你開口要人情時，就必須回報對方人情。」

習近平並未針對他與川普在伊朗議題方面的討論發表評論。然而，中國外交部批評這場戰爭，強調這是一場「本不該發生且不應繼續」的衝突。

美國和以色列2月28日空襲伊朗後，伊朗等於封鎖了這條海運要道。戰前，荷莫茲海峽負責全球約1/5的原油與液化天然氣運輸，如今航道受阻，引發史上最嚴重的石油供應危機，推升全球油價。

伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）今天表示，德黑蘭方面已擬定管控海峽交通機制，且將於近期公布一條指定航道。

阿吉齊說，只有與伊朗合作的商船與相關方能從中受益，且伊朗將根據該機制收取「專業服務費用」。

伊朗 習近平 荷莫茲海峽

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