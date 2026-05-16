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川普訪中成果有限 路透：美中回到熟悉對峙 北京反獲喘息空間

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海花園。（路透）
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海花園。（路透）

路透報導，美國總統川普這次訪中行成果有限，最令華府頭痛的問題懸而未決，包括中國貿易政策與在印太地區的軍事擴張等，川習會後兩國重回經濟與戰略對峙狀態，這對北京來說是優勢，中國大陸國家主席習近平獲得喘息空間，回到一套較可預測的挑戰局面。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）指出，相較2025年初川普政府強硬的貿易路線，中國如今顯然占上風。

甘思德表示：「一年前美國對中關稅高達145%，並試圖迫使中國與世界各國做根本改變；但現在風向已經完全逆轉，美中又回到一種穩定僵持的狀態。」

美方在經貿上對中國語氣轉變，反映在華府未公開提及多項長期要求，包括要求中國處理產能過剩問題。

中方似乎也滿足於這種脆弱的貿易停戰，一邊應付低迷的國內經濟，一邊加強科技實力，希望在長期美中競爭中扳回局勢。

路透提到，川普此行帶上馬斯克、黃仁勳等美國企業巨頭，但除豪華晚宴外，多數商業高層取得的成果有限；會談也未換得中國公開承諾協助美國結束伊朗戰爭。

美國智庫「保衛民主基金會」中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）認為，川習會展現穩定，但僵局依舊存在。他說：「產出的是有限、可包裝、且可控的成果，而這大概已是當前美中所能承受的極限。」

川習會後的經貿成果包括波音客機銷售案、擴大美國農產品出口協議，以及成立貿易委員會與投資委員會。不過，波音訂單僅200架，低於會前預測的500架。相較之下，川普2017年訪中時，隨行企業曾簽署總值2500億美元的協議與合作備忘錄。

前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）直言，這次經濟成果遠低預期。

一名熟悉美中貿易談判人士告訴路透，整體而言，雙方在這次峰會上沒有提出太多籌碼，部分商業協議可能留待秋季習近平回訪白宮時處理。

中國人民大學國際事務教授崔守軍認為，這次川習會象徵雙方正朝更清晰的競爭關係邁進，美國政府與北京「已不再期待把中美關係拉回合作的黃金時代，而是開始承認競爭與分歧將是長期存在的現實」。

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