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各國領袖爭相訪中 達里歐形容中國崛起開啟類似「朝貢制度」新時代

各國領袖爭相訪中 達里歐形容中國崛起開啟類似「朝貢制度」新時代

編譯吳孟真／綜合外電
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橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透）
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透）

有「避險基金天王」美譽的橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國作為願意為捍衛自身利益而戰的全球強權，可信度正在流失，在此同時，中國持續累積財富和影響力，從根本上改變其他國家看待這兩國的方式。

達里歐在15日播出的彭博電視節目Wall Street Week中說，「外界觀感正在改變」，「有不少領導人開始前往中國，就像歷史上一直存在的朝貢制度，各國前來並承認彼此之間的權力差距」。

他說，「這種朝貢制度是一種階層體系，在與他國來往時，重要的是這將如何影響貿易和安全。我們正進入一個類似朝貢制度的布局，關鍵在於各國的相對實力」。

中國外交部16日宣布，俄羅斯總統普亭應習近平邀請，將於19日至20日對中國進行國是訪問。俄方克里姆林宮也同步證實消息。

達里歐認為，全球承認這種新的影響力，對中國而言相當重要，中國很重視各國總統與總理到訪代表的認可意味。他也說，這種轉變會直接影響市場，因為投資人必須在一段動盪時期調整布局。

達里歐指出，美國在全球80個國家設有約750處軍事基地，長期以來被視為在遭受攻擊時可依賴的盟友，但在他花了一個月走訪亞洲、包含在中國停留十天並與多位領袖會談後，感受到各國益發認為「無法指望美國參戰」。

習近平

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