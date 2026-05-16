習近平向川普拋「建設性戰略穩定」紐時：北京開始替中美關係定規則

中國國家主席習近平（中）15日在北京中南海向美國總統川普介紹園區。（美聯社）

中國國家主席習近平 過去1年一直在對抗美國總統川普 ，但在展現實力、確立中國已足以與美國平起平坐後，如今正從報復轉向和解。紐約時報 分析指出，習近平將本周在北京舉行的「川習會」包裝為歷史性時刻，向華府提出選擇：接受中國作為擁有不可觸碰紅線的強權，或繼續陷入可能導致全球「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的衝突循環，並為這套藍圖提出一個新名稱：「建設性戰略穩定」。

習近平在整場峰會中反覆使用這個詞彙，並藉川普此行展現美中之間的「友誼」可以是什麼模樣。川普政府在某種程度上也已按照中方設定的規則行事。川普對習近平態度大致上相當恭敬，不僅大力稱讚習近平，也沒有在習近平警告美國應謹慎處理台灣議題時公開反駁。

習近平以高度抽象的話語，描述「建設性戰略穩定」關係的內涵，包括合作為主、競爭有度、分歧可控及和平可預期。上海復旦大學美中問題專家信強表示，這番話實際上的意思，就是承認競爭是雙邊關係的一部分。

儘管如此，兩國仍對合作抱持期待，認為合作的理由遠多於衝突的理由。不過，北京幾年前其實強烈反對拜登政府提出的「可控競爭」（managed competition），美方當時主張承認雙方是競爭對手，但也設置護欄避免關係失控，北京則認為那是遏制中國的手段。如今習近平提出的構想，與這套概念已有相似之處。

如今習近平之所以能接受類似概念，很可能與中美實力逐漸趨於對等有關。但持續對抗對中國也沒有好處。中國經濟因房地產危機多年停滯，貿易仍是經濟成長的主要引擎，難以承受全球貿易中斷帶來的衝擊。

習近平正試圖將目前僵局穩定下來，避免川普政府干擾他對中國未來的更大願景：打造一個科技與工業實力雄厚的國家，超越日漸衰落的美國，成為全球首要強權。曾在歐巴馬政府擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現任喬治城大學教授的麥艾文（Evan Medeiros）表示：「對中國而言，這個說法是在爭取時間、累積優勢。」

麥艾文表示，北京正試圖熬過川普政府任期。他進一步指出：「中國想管理他們眼中美國逐步衰退的過程，希望加速這種衰退，同時盡可能降低對自身的衝擊。」

美國對中國試圖以有利於自身的方式定義雙邊關係，其實並不陌生。習近平2013年曾向歐巴馬推銷所謂「新型大國關係」，要求美國尊重中國認定的核心利益，例如台灣與南海議題。但歐巴馬政府最終拒絕接受這個概念，因為他們意識到，這等於讓出部分亞洲主導權，也可能使盟友與夥伴處於脆弱地位。

麥艾文談到習近平的最新嘗試時表示，這是中國一貫的做法，「他們試圖讓美國接受一套框架，以此綁住華府，並設定未來雙邊關係的互動規則。」他進一步指出：「這些詞彙就像地緣政治流沙，一旦踩進去就很難脫身，而且越掙扎，就越容易被中國拖進去。」

上海復旦大學教授沈丁立表示，這其實是在重新定義雙邊關係，但由北京主導規則。例如，中國未來可能主張，美國若持續對台軍售，就代表川普政府違反「建設性戰略穩定」原則。他說：「中國希望中美關係穩定良好，但前提是，中國要說『我才是提供路徑的人，我才是指明方向的人。』」

其他中國專家認為，需要建立新的框架來削弱美國國會內對中鷹派的影響力，避免他們破壞中美緩和局面。同時，北京也擔心川普在2026年期中選舉後改變對中立場。信強表示：「這種擔憂始終存在，這也是川普向來為人所知的特點之一。」