我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

習近平稱美國可能走下坡 川普發文：拜登害的

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平婉轉點出美國正在走下坡，川普將此歸咎於拜登政府的不作為。圖為川普上台之後加...
習近平婉轉點出美國正在走下坡，川普將此歸咎於拜登政府的不作為。圖為川普上台之後加強邊界巡邏，阻擋非法移民。(路透)

川普總統15日於社群媒體發文點名前總統拜登(Joe Biden)，試圖解釋中國國家主席習近平在川習會所提涉美言論，將美國「衰落」歸咎於拜登和拜登政府執政期間造成的傷害。

國會山莊報(The Hill)報導，川普在自家社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文說：「習近平主席委婉提到美國可能是正在走下坡的國家時，他指的是我們在瞌睡喬拜登(Sleepy Joe Biden)及拜登政府執政那四年內蒙受的極大傷害，針對這一點，他說的百分之百正確。」

他接著寫道：「我們國家因開放邊境、高稅賦、全民皆可跨性別、男性參加女子運動、多元平等共融(DEI)、糟糕的貿易協議、犯罪猖獗以及其他更多問題，蒙受難以計量的損失！」

川普未指明習近平的具體談話內容。稍早習近平在川習會開場致詞，質疑美中能否跨越修昔底德陷阱(Thucydides trap)；該理論意指新興強權崛起時，必與現狀強權爆發戰爭衝突。

習近平也曾於2021年提出「東升西降」一說。關於川普在貼文中引用的言論，白宮暫未回應國會山莊報置評請求。

川普最後表示：「事實上，習主席祝賀我在極短時間內取得如此多巨大成就。兩年前我們的確是走下坡的國家，這一點我完全同意習主席的看法！但現在，美國是全球最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係能比以往更加牢固和融洽！」

習近平 拜登 川普

上一則

川習肢體語言 拍手碰臂 展現和解姿態

下一則

紐時分析：美改變對中政策基礎 過去幾年對抗先擺一邊

延伸閱讀

川普罕見同意習近平 稱美衰退是「拜登害的」

川普罕見同意習近平 稱美衰退是「拜登害的」
美前駐中大使：習近平就台灣恫嚇美國 華府不應退縮

美前駐中大使：習近平就台灣恫嚇美國 華府不應退縮
習近平說美衰退？川普重新定義 還獲贈中南海玫瑰種子

習近平說美衰退？川普重新定義 還獲贈中南海玫瑰種子
法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心

法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
川普總統(前中)抵達北京，中國國家副主席韓正等人接機。(美聯社)

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

2026-05-13 08:48
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？