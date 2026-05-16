習近平稱美國可能走下坡 川普發文：拜登害的

習近平婉轉點出美國正在走下坡，川普將此歸咎於拜登政府的不作為。圖為川普上台之後加強邊界巡邏，阻擋非法移民。(路透)

川普 總統15日於社群媒體發文點名前總統拜登 (Joe Biden)，試圖解釋中國國家主席習近平 在川習會所提涉美言論，將美國「衰落」歸咎於拜登和拜登政府執政期間造成的傷害。

國會山莊報(The Hill)報導，川普在自家社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文說：「習近平主席委婉提到美國可能是正在走下坡的國家時，他指的是我們在瞌睡喬拜登(Sleepy Joe Biden)及拜登政府執政那四年內蒙受的極大傷害，針對這一點，他說的百分之百正確。」

他接著寫道：「我們國家因開放邊境、高稅賦、全民皆可跨性別、男性參加女子運動、多元平等共融(DEI)、糟糕的貿易協議、犯罪猖獗以及其他更多問題，蒙受難以計量的損失！」

川普未指明習近平的具體談話內容。稍早習近平在川習會開場致詞，質疑美中能否跨越修昔底德陷阱(Thucydides trap)；該理論意指新興強權崛起時，必與現狀強權爆發戰爭衝突。

習近平也曾於2021年提出「東升西降」一說。關於川普在貼文中引用的言論，白宮暫未回應國會山莊報置評請求。

川普最後表示：「事實上，習主席祝賀我在極短時間內取得如此多巨大成就。兩年前我們的確是走下坡的國家，這一點我完全同意習主席的看法！但現在，美國是全球最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係能比以往更加牢固和融洽！」