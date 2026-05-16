紐時分析：美改變對中政策基礎 過去幾年對抗先擺一邊

川普訪問中國期間，不時對中國國家主席習近平示好。(美聯社)

紐約時報 15日分析，為期兩天的北京川習會，凸顯了川普 總統去年發動貿易戰卻遭逢挫敗並尷尬撤退後，美國對中政策基礎已經改變，過去幾年的對抗策略如今擺在一邊；川普拋棄了自己第一任期、拜登任期以及二度執政上台之初與中國針鋒相對的方式，更重要的是，川普基本上忽略五角大廈 年度解密報告裡對中國實力與意圖提出的警告，報告直指中國想把美國趕出西太平洋、併吞台灣、在南海占領更多領土、對美國加劇網路攻擊。

川普承認這些威脅都真實存在，只是調整了如何因應威脅的看法。

至於中國最關心的台灣問題，川普的回應沒有為那些期待美國強力捍衛台灣民主的人帶來任何安心感。

他暗示可能會重新考慮總額達140億元的對台軍售方案。當記者提到，雷根總統40多年前曾向台灣保證，任何一位總統都不會就此類軍售方案的規模或性質與中國領導人協商時，川普對這種說法不以為然，表示那已是很久以前的事了。

報導指出，整體看來，這場峰會是一位態度恭敬的美國總統與一位自信滿滿的中國領導人同框，由此可見雖然中國經濟狀況黯淡，習近平還是成功瓦解了川普二度執政之初對中國採取的鷹派路線。

亞洲協會東亞歷史學家魯樂漢(John Delury)說，這次峰會在經濟交易、政治協議雖然幾無實質成果，卻可能影響美中兩國的地緣政治氛圍。

魯樂漢說，華府先前主張美國應該擺脫與中國經濟關係的「脫鉤」(decoupling)觀點，似乎已成過去式。他說：「如果要脫鉤，就不會用空軍一號滿載最有份量的企業領袖」。

魯樂漢表示，川普正向支持者也向整個國家傳遞的訊息，是美中之間仍將維持競爭，但可以和睦相處。

然而，拜登任內的美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)說，可以理解川普想與習近平以禮相待，但川普過於熱情的表達方式卻削弱川普自己以及美國的地位。

習近平14日與15日陪同川普出席在北京所有公開活動，華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)說，如此大量時間投入對中國領導人而言相當罕見。

孫韻表示，中國官員意識到川普此刻展現的正面態度，堪稱非常特殊的川普現象，恐怕不會持久。

北京分析人士說，中國方面了解美國政策隨時可能出現大幅改變，習近平也釋出訊息表明正針對川普調整外交政策。他向川普提出一項新的美中關係概念，稱為「建設性戰略穩定」，但他也具體指出了一個與川普任期結束相吻合的時間範圍：「未來三年乃至更長時間」。