川普未回應台灣議題 貝森特預告：未來幾天將發表談話

財政部長貝森特（左二）受訪時表示，川普總統知道台灣問題的敏感性，在未來幾天川普會自己談論台灣議題。（路透）

中國國家主席習近平 14日開門見山就指台灣問題若處理不好，中美關係就會發生碰撞甚至衝突。14日川普 總統與習近平同遊天壇時，面對記者詢問有沒有談台灣議題時，川普沒有回應。

隨川普訪問中國的國務卿魯比歐(Marco Rubio)14日在接受NBC專訪中表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。

財政部長貝森特 在14日播出的CNBC的訪問中則說：「沒有台灣議題的美中峰會，就不算真正的美中峰會」。貝森特表示，美中峰會不可能不談台灣議題，並透露川普將在「未來幾天」就台灣問題發表更多談話，他不願搶先替川普對此議題發言，他也說川普「理解」台灣問題的敏感性。

彭博分析，川普如今必須權衡，習近平是否真的會允許台灣問題破壞中美整體關係，尤其是在這位中國領導人定於9月訪問白宮之際。如果川普試圖壓下美國對台灣140億美元的軍售計畫，可能會在華盛頓引發兩黨反對，而此時的他，已因伊朗戰爭面臨選民的不滿。而如果軍售協議獲批，川普則可能面對北京的不滿。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，「我們希望川普總統充分理解，這個問題對我們極為重要。」他說，習近平以如此「有力且直接」的方式發聲，是要敦促美國停止對台軍售，並宣告其反對台灣獨立。

魯比歐在專訪中指出，「我認為，中國很可能更傾向讓台灣願意自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。

魯比歐還說，作為習近平推動中國更廣泛現代化作為的一環，北京已加大對台灣的軍事壓力。

但魯比歐認為，北京加強建軍並非只為了台灣，他們最終目標是能像美國般在全球投射力量。

對於習近平警告台灣問題處理不好，美中就會碰撞甚至衝突，魯比歐對NBC表示，中國在會談中總是會提到台灣議題，「我們對台灣的政策至今沒有變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致」。

但魯比歐警告說，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。他表示，「就我們的觀點，（兩岸）目前現狀與情勢的任何改變，對（美中）兩國都不利」。

川普行前表示，這次會和習近平談對台軍售。魯比歐則對NBC表示，美國對台軍售在14日川習會中「並未成為重點議題」。