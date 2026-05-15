新聞透視／習近平罕見親口「警告」 嚴厲表述為管控台獨

習近平(左)14日以盛大的儀隊歡迎川普(右)，但稍後在會談裡，立即以嚴肅的口吻警告台灣問題若沒處理好，將引發兩國衝突。（新華社）

在過往美中領導人會面時，雙方都會各自公布會談內容摘要。14日的川習會 進行到當地時間中午快1時才結束，但中國官媒新華社在12時就先公布初步的會談內容，等於習近平 當著川普 的面，對台灣議題先畫下紅線。

美國白宮官員則是在數小時後才提供會面摘要，內容提到雙邊討論到強化兩國經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場，以及中國提高對美產業的投資；摘要也提及，許多美國企業領袖加入會談的部分討論。但完全未提台灣，川普在公開場合也不回應關於台灣的問題，美方不具名官員則透露，川普在會上並未回應習近平這段表述，而是轉向下個議題。

中國官媒在川習會之前也透過不同管道畫下紅線，並稱中方願意談，但也不怕打。據中方通稿，習近平以幾近「警告」的口吻表述台灣議題，以「衝突」形容可能導致中美關係的危險情況，代表習不怕中方因為台灣問題與美方發生衝突。習當著川普與美國務卿、國防部長等眾人面前罕見嚴批台獨，印證台灣被中美控管的可能性愈來愈大。

習近平在川普面前提到台灣，呈現三個重點：第一，台灣問題是中美關係最重要的問題，這是重申中美的政治基礎在一中；第二，台獨與台海和平水火不容，這是畫紅線；第三，處理不好，中美就會碰撞甚至衝突，將中美雙方推向十分危險境地，這是警告與提醒。

習近平對美方從未有過如此直白又嚴厲的表述，2016年以前，兩岸關係融洽；2017年11月川普首度訪問中國，習近平對川普談到台灣問題時，僅提到「希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾」。

川普去年1月回任後，川、習兩人有七次互動，包括一次賀電、一次釜山會晤、五次電話。去年10月的釜山會晤，雙方沒談到台灣。今年2月4日兩人通電，習說，中方永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理對台軍售問題。

這次，習近平直接用畫紅線與警告方式來表述，把通常是中國外交部、國防部、國台辦重批台獨的用語，由其最高領導人身分說出，顯示北京對當前賴政府操作台獨的嚴重不滿，也在告訴美國總統，台海要和平、不想波及中美關係（若萬不得已因台海問題與美方發生衝突也在所不惜），就必須管控台獨。

北京的通稿未提及川普的回應，白宮的「川習會摘要」也未提台灣，但川普出訪前已表明會與習近平討論對台軍售問題，貝森特14日表示川普在未來幾天會談台灣問題，也留給外界許多懸念。

當川普稱美中關係很好，盛讚習近平是偉大的領導人時，很多人可能難以接受，但都比不上最讓台灣擔心的「影子協議」落地。未來一年，川習有可能再見面三次（習9月回訪美、11月深圳APEC、12月美國G20），雙方勢必加強聯繫，共同檢驗雙方合作的路徑與成果。美中的密切交往無形中也「框住」了台灣的軍售時程，與美中台三邊的關係。