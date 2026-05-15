新聞眼／習近平大談「戰略穩定關係」 美中維持鬥而不破

川習會14日北京登場，習近平（左）在會中提及台灣，強調是北京與華府關係中最重要議題。（美聯社）

習近平 與川普 14日北京會談，台灣問題固然是重中之重，可視為美中關係第一條紅線，但從更宏觀的美中關係看，習近平用相當篇幅，大談中美要建構「建設性戰略穩定關係」(strategic stability)，重要思維是要延後中美「攤牌」時間，未來一段時間仍將維持「鬥而不破」，以此為超越美國爭取更多戰略空間。

習近平昨談中美關係，有系統性地鋪陳。他先用美國熟悉詞彙、美學者提的「修昔底德陷阱」，反問中美能否超越、甚至開創大國關係新典範？接著他提與川普贊同建構「建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

習近平談及「建設性戰略穩定關係」有幾個關鍵詞，包含：合作為主、競爭有度、分歧可控及和平可期，他還強調這不是口號，而是行動。川普並邀請習近平於9月24日訪問白宮，可說是一次相向而行的行動。在當前美中氛圍下，兩人還可能在11月深圳APEC、12月佛州G20會面，有機會在「元首外交」下穩住美中大局。

在此之前，中國與柯林頓時期稱建立「戰略夥伴」關係，小布希時期稱為「利害關係人」。

中美都需要更穩定、可預測的關係。今年是中共 十五五規畫開局年，也是2035年實現「基本現代化」關鍵期，減少關稅戰、科技戰尖銳對抗，有助經濟復甦，對明年迎來中共21大、對極可能繼續第四任期的習近平也很重要。

對川普來說，川習會首要目標是獲經貿利益並灌注到企業和農戶，這對川普的聲望、共和黨期中選情都是大利多。

目前美中雙方呈現正面、融洽互動，卻並非美中關係真正底色，更像是大國競合下的階段性緩衝，這個緩衝期可以是習近平提的三年，也能更長，端視雙方能多大程度管理好兩大強權關係。

美中分歧，結構性對抗，不會因一次川習會帶來的蜜月期就消散，雙方仍極有限度地放寬高科技產品和稀土出口，在打擊芬太尼和非法移民等議題上，仍是雙方長期的爭端。而涉及台灣、香港（如黎智英案）、日本、南海等區域問題，更是美中亞太角力的持久賽局。

中國駐美大使謝鋒在川習會前有段生動比喻，認為中美要開展相互激勵的「田徑賽」，摒棄零和博弈、你死我活的「拳擊賽」。但他沒說的是，田徑賽最終只有一位冠軍，美中終有攤牌一天。習近平藍圖的美中新定位，道阻且長。