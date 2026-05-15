共和黨對中鷹派噤聲？前國防官員：川普才是最大鴿派

川普總統（右二）14日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會談。（美聯社）

美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨 過去警告與北京打交道風險的聲音，如今幾乎消失，這種沉默反映出川普 壓制共和黨對中傳統路線，也沖淡多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

報導說，最新版「國防戰略」放棄過去對中國的強硬措辭，改採較為和緩的語氣，將重點轉向保護美國本土。

如今川普率領科技業高層、家族成員與內閣官員赴北京與習近平 會面，希望在科技、貿易甚至台灣議題上與中國達成新協議。美國政府與國會的共和黨高層大多噤聲，轉而接受川普推動與中國深化合作。

曾在布希政府擔任國防部官員的卜大年指出，「川普才是最大的對中鴿派」。他說：「川普想要穩定，對中國實力印象非常深刻，也不認為美國目前有能力贏得戰略競爭。」

相較第一任期，川普轉變十分明顯。川普在峰會前甚至表示，將與習近平討論對台軍售，形同打破過去七屆政府「不就對台軍售徵詢北京意見」的長期慣例。

川普回鍋白宮後，包括前國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)、波頓(John Bolton到前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等對中鷹派都已消失，現在川普的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、副總統范斯(JD Vance)及白宮AI顧問薩克斯(David Sacks)等，都傾向配合川普「優先與北京達成協議」路線。