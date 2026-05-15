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結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

國宴致詞 川普邀習近平夫婦9月訪白宮 談美中250年「非常特殊關係」

記者顏伶如／綜合報導
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川普在中國為他舉行的國宴上大談美中友誼，稱全美的中餐館數量已超過五大連鎖餐館。(...
川普在中國為他舉行的國宴上大談美中友誼，稱全美的中餐館數量已超過五大連鎖餐館。(路透)

川普總統14日晚間在北京人民大會堂接受國宴款待致詞時，正式邀請中國國家主席習近平與夫人彭麗媛於今年9月24日訪問白宮，「我們非常期待」。川普演說指出，美中兩國人民有著豐富且恆久的關係。習近平演說指出，中美合作則兩利，對抗則兩敗。

川普演說表示，中國是美國二戰時期的盟友，羅斯福總統曾經在演講中提到「勇敢的中國人民」，得到熱烈歡呼，「大家都喜歡他講的話」。

川普接著說：「正如現在很多中國人喜歡籃球和藍色牛仔褲，現今美國的中餐廳數量超過美國五大連鎖速食店的總和。這個現象意義重大。」

川普以美中關係歷史為主軸，追溯到1784年第一位美國領事山茂召(Samuel Shaw)抵達澳門，還有華工協助美國鋪設軌道，連接可以從太西洋沿岸橫跨到太平洋延岸的鐵路。

他說，前往中國旅遊的美國人協助推廣識字與現代醫學，在中國大使的請求之下，羅斯福總統提供經費，成立了習近平的母校清華大學。

川普也指出，美國開國元勳之一富蘭克林（Benjamin Franklin）曾在他殖民時期的報紙上刊登孔子的格言。除此之外，川普補充說，在華盛頓特區的美國最高法院大樓外，還矗立著一座孔子像。

「這種欣賞是雙向的，」川普宣稱，「仰慕喬治・華盛頓的中國人士曾贈送一塊紀念石碑，用以裝飾華盛頓紀念碑。石碑上刻著一位中國官員的題詞，他稱這位偉大的將軍是『人中英雄』。」

川普在演說中形容美中有著「非常特殊的關係」(a very special relationship)，並對習近平致謝。紐約郵報分析，川普通常用「非常特殊的關係」來形容美國與英國之間的關係。

眾生相(People)雜誌報導，川普長期以來都是速食連鎖店的常客，尤其是麥當勞。但最新統計顯示，雖然美國國內中餐館數量接近五大連鎖速食店的總店數，卻沒有超過合計總數。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)數據，截至2023年3月，美國約有3萬7000家中餐廳。現已解散的華美餐廳協會統計則顯示，美國有4萬5000家中餐廳。

中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為習近平發表祝詞。(路透)
中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為習近平發表祝詞。(路透)

川、習在歡迎儀式有說有笑之餘，肢體接觸也相當頻繁，尤其是川普多次伸手輕撫習近平手臂與肩膀，顯然要凸顯兩人個人關係親密。由於現場觀察角度受限，僅能確定在17分鐘的戶外歡迎儀式中，雙方至少七次「肢體互動」。這些互動之所以重要，在於兩人是用個人關係「兜住」兩個大國競逐的張力，避免破碎；川、習交情也儼然成為新的「護欄」。

中國國家主席習近平（右二）14日下午和美國總統川普（左二）同遊北京天壇公園，川普...
中國國家主席習近平（右二）14日下午和美國總統川普（左二）同遊北京天壇公園，川普兒子及媳婦作陪。（新華社）

北京14日最高溫攝氏33度，會談結束後雙方前往天壇參觀。天壇是古代皇帝祭天祈穀求雨之處，位列北京「九壇」之首，規格也最高，建築設計融合中國人「天圓地方」世界觀，作為至高無上的禮制場所，亦是天下秩序的具體展現。川、習在祈年殿御道旁合影，中國官媒釋出習近平提到「五穀豐登、風調雨順」及「民為邦本」思想，突出雙邊關係的根本即在於民，同樣點出中美關係應著眼於「人民福祉」。

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