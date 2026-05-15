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國宴菜單烤鴨、牛肋排上桌 樂隊演奏川普愛曲Y.M.C.A.

編譯廖振堯／綜合報導
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中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為習近平(左)與川普座位排在一起。(路...
中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為習近平(左)與川普座位排在一起。(路透)

川普總統與中國國家主席習近平14日在北京會談後，晚間於北京人民大會堂舉辦國宴，白宮公開的菜單顯示其融合中西元素的佳餚，樂隊更演奏了川普的愛曲之一「Y.M.C.A.」。

紐約郵報報導，菜單包括冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁鮭魚、冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇、水果及冰淇淋；酒水則提供長城首席釀酒師甄釀赤霞珠(cabernet sauvignon)，以及張裕珍藏級霞多麗(夏多內，Chardonnay)。

菜單的選擇似乎意在展示北京著名的特色料理，如北京烤鴨及配上甜麵醬的荷葉餅。2017年習近平訪問海湖莊園(Mar-a-Lago)時，川普廚師曾準備一道乾式熟成的頂級紐約客牛排，北京方面顯然記得這一點，因此國宴並未採用常見的淮揚菜，而是有所調整，但也與川普2017年首次訪問中國時所準備的菜色不同，當時北京廚師特地安排了宮保雞丁與番茄醬燉牛排，以迎合這位總統偏好的家常口味。這次則考量到了川普的喜好提供了牛肋排等菜色，似乎是在呼應他偏愛全熟牛肉的口味。

中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為川普座位上的名牌及餐具。(路透)
中國14日晚間在北京舉行歡迎川普的國宴，圖為川普座位上的名牌及餐具。(路透)

在宴席開始前川普舉杯致詞，談到華盛頓與北京之間長久的關係，並提及多年來中國贈送給美國的眾多禮物，其中包括一塊刻有華盛頓紀念碑圖案的石碑。川普也提到許多兩國之間的文化交流，更說「如今美國的中餐館數量，加起來已超過全美五大速食連鎖店的總和，這可是相當驚人的一件事。」習近平則說中美關係是世界上最重要的關係，雙方絕不能搞砸它。

除了美食佳餚，解放軍軍樂團亦演奏了許多知名曲目，包括梨花頌、梁山伯與祝英台、榆林小曲等；西洋名曲如艾爾頓強(Elton John)創作的獅子王主題曲「Can You Feel the Love Tonight」、音樂劇「真善美」（The Sound of Music）的「Edelweiss」(雪絨花)，以及一眾巨星在1980年代推出的轟動金曲「We Are The World」，而最矚目的莫過於川普在各集會上酷愛隨之舞動拳頭的「Y.M.C.A.」。

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