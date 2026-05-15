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紐時：中美超級強權「並駕齊驅」時刻到來

記者顏伶如／綜合報導
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中國國家主席習近平（左前）14日下午和美國總統川普（右前）同遊北京天壇公園，兩人...
中國國家主席習近平（左前）14日下午和美國總統川普（右前）同遊北京天壇公園，兩人互動頻繁。（路透）

曾經主跑五任美國總統及美中關係的紐約時報華府分社主任桑格(David E. Sang)14日撰文指出，「川習會」一登場，川普總統語氣和緩，發言充滿恭維，稱呼中國國家主席習近平是「偉大的領導人」，習近平對川普面帶微笑但態度堅決，並未多做奉承，當21響禮砲與解放軍儀隊檢閱結束後，立即為美中關係畫下界線，而台灣就是習近平提出的那道紅線。

習近平表明如果川普企圖干涉台灣問題，想要跟中國修復關係的努力便將失敗。根據新華社報導，習近平表示，「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

桑格指出，對習近平來說，必須從一開始就設定界線，這一刻似乎捕捉到兩個對手之間的新平衡；習近平帶著腳本有備而來，清楚表明即使中國存在通貨緊縮、人口減少、房地產泡沫破裂等問題，但中國做為跟美國平起平坐、同等超級強權的時代已經來臨。

川普在中國兩天的行程裡，每個環節發言聽起來都相當和緩，與在美國國內公開場合發言時對中國的描述截然不同。大選期間，川普曾說中國搶走美國人的工作機會、威脅國家安全。

桑格指出，習近平微笑歡迎川普，但私底下卻流露對抗意味，特別是在台灣問題上，對美國發出明確警告。這種反差直接反映了習近平在公開演說展現自信與權威的新高度，雖然面臨國內經濟的挑戰，但他同時也看著美國跟伊朗陷入戰爭，這是另一場沒有輕易退路的中東衝突。

桑格寫道，川普14日晚間國宴發表的演說仍以個人角度看待關係，稱雙方分歧須由兩位強而有力的領導人解決。但習近平則回歸信念指出，為避免競爭成為衝突，兩國必須避免落入「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)，習近平提出的解決方案是，不討論第一與第二經濟大國的競爭而注重「穩定」(stability)，這是很少跟川普執政連結一起的特質。

與中國官媒體報導相反，白宮發布新聞稿表示討論打擊芬太尼先驅化學物質、購買美國農產品，但未提及台灣、稀土限制、快速核武擴建。桑格指出，更複雜的深層問題是，中國不太可能無償幫忙斡旋伊朗，至於代價會是什麼，現在還不知道。

川普 習近平 川習會

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