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一票企業大咖隨川普訪中 馬斯克自曝「只有我和黃仁勳」搭空軍一號

編譯林文彬／綜合外電
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美國總統川普13日抵達中國。（路透）
美國總統川普13日抵達中國。（路透）

美國總統川普13日搭乘空軍一號飛抵中國，機上還有哪些美國企業領袖，引發熱烈討論。特斯拉執行長馬斯克透露，與川普一同搭乘空軍一號的企業執行長只有他和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳

川普是美國近十年首名出訪中國的現任總統，上一名走訪中國的美國總統也是他，時間是2017年。川普13日在社群媒體Truth Social上指控美國媒體CNBC發布「假新聞」，強調黃仁勳不只獲邀出訪中國，而且還和他一起搭乘空軍一號，並透露一同走訪中國的還有蘋果執行長庫克等許多企業執行長。

這番言論讓許多社群媒體用戶以為，川普點名的企業領袖都搭乘空軍一號，但馬斯克隨後在社群媒體X上表示，搭乘空軍一號的其實只有他和黃仁勳，其他企業高階主管未與川普同行。馬斯克也趁機推銷自家服務，透露他是透過Starlink網路連線在空軍一號上發文。

輝達和特斯拉在中國市場都面臨挑戰，黃仁勳一直試圖讓輝達取得把旗下人工智慧（AI）晶片銷往中國的許可，特斯拉市占率則持續遭中國電動車業者分食；2025年比亞迪電池電動車銷量首度超越特斯拉。

黃仁勳 川普 特斯拉 川習會

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