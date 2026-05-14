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彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

川習會中方通稿出爐：習提「中美建設性戰略穩定關係」川普未提台灣

特派記者廖士鋒陳熙文／北京即時報導
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川普在習近平的陪同之下參觀天壇公園。(美聯社)
川普在習近平的陪同之下參觀天壇公園。(美聯社)

中國國家主席習近平與美國總統川普的會談，北京方面的通稿已經在午後出爐，根據內容，習近平對台灣議題有所著墨，示警處理不好雙方可能會衝突，川普則未提及台灣議題，習近平並拋出「中美建設性戰略穩定關係」，喊話這不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

據新華社，習近平指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。「我願同川普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

習近平強調，中國致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。我同川普總統贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。

他指出，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「『中美建設性戰略穩定關係』不是一句口號，而應該是相向而行的行動」。

習近平指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。習近平指出，雙方要落實我們達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通管道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

通稿指出，川普表示，非常榮幸對中國進行國事訪問。美中關係很好，「我同習近平主席建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題」。他強調，「習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民」。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤。「我願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來」。美中是世界上最重要、最強大的國家，美中合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。他說自己此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都很尊重和重視中國，我積極鼓勵他們拓展對中國合作。

據指出，兩人就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。一致同意相互支持，辦好今年APEC非正式領袖會議和G20峰會。會談期間，川普逐一向習近平介紹隨訪企業家。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為川普舉行歡迎儀式。

習近平 川普 川習會

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