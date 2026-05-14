習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

中國國家主席習近平就台灣問題向川普施壓，並警告若處理不當恐引發衝突。(美聯社)

中國國家主席習近平 就台灣問題向川普 施壓，並警告若處理不當恐引發衝突。這番措辭強硬的談話，為這場近十年來首位在位美國總統訪問北京的高峰會，在友好開場之後氣氛頓時凝結。

習近平周四在人民大會堂的川習會談中說：「處理不好，兩國將發生碰撞甚至衝突，讓整個中美關係推向十分危險的境地。」中方在川習會尚未結束前，便搶先發布習近平這段談話，讓台灣問題頓然成為峰會最受矚目的焦點。

最近幾周，美中關係因多項議題而趨於緊張，台灣問題只是其中之一。中方除了反對美國正待批准的對台軍售案，並要求美方明確表示不支持台獨。

這場美國總統川普和習近平的高峰會談，開場白即定下正面基調。習近平在開場致辭中說：「我們應該是夥伴，而不是對手。我們應該相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

川普在習近平致辭後發言，對所受到的接待表示讚揚，並稱習近平是「偉大的領導人」。他說：「中美兩國的關係將比以往任何時候都要好。」

川普也特別點出隨行的商界代表團，包括輝達（NVIDIA）的黃仁勳和特斯拉的馬斯克。他說，這些美國企業領袖「今天來此，是向您和中國表達敬意，他們期待貿易合作和商業往來，而我們這邊也會完全對等回應」。