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彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。(美聯社)
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。(美聯社)

中國國家主席習近平與美國總統川普14日在北京舉行閉門會議，南華早報引述中國官媒新華社報導，習近平在會中提及台灣，並強調這是北京與華府關係中最重要的議題。彭博駐香港記者指出，習近平2017年會晤川普時並未並未發表如此強硬言論。

根據新華社，習近平強調，台灣問題是北京與華府關係中最重要的議題。他表示：「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」

習近平還說：「『台獨』與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。」

彭博駐香港記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）指出，習近平在與美國領袖會談時提到台灣問題並不罕見，但這次措辭格外強硬，說了「衝突」、「對抗」與「危險」等用詞，毫不含糊地向川普及其幕僚點出其中利害。

鍾碧琪稱，相較之下，習近平2017年與川普會面時，僅表示希望美方避免讓中美關係受到干擾，當時並未出現這樣的表述。

觀察人士正密切關注會中如何討論伊朗與台灣議題。美國國務卿魯比歐稍早接受福斯新聞訪問時，曾暗示「還有其他幾個國際關係領域，我們或許打算私下和他們談。我們不會在媒體上公布，但那些是我們雙方都同樣有些關切的領域」。

習近平 川普 華府

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