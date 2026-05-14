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川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習會結束 用時2小時15分鐘 川普將遊北京天壇

川習會談完了 用時2小時15分鐘 川普將遊北京天壇

世界新聞網、編譯周辰陽
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川普與習近平。（路透）
川普與習近平。（路透）

川習會14日用時超過2小時15分鐘，目前，會談已結束。 

美聯社與中國央視新聞報導，川普習近平在會中討論貿易、台灣，以及其他美中關係中的分歧議題，整場會談持續超過2小時15分鐘，多於預期。去年川習在南韓釜山峰會進行約1小時40分鐘。

針對台海議題，中國國家主席習近平向美國總統川普強調台灣問題是最重要問題，習近平強調，台灣問題處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

川普表示，「我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作。」

習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。

美聯社指出，川普結束與習近平會談後，沿著紅毯走下階梯，登上等候中的座車離開。

川普接下來將與習近平同遊北京天壇公園，晚間中方在人民大會堂國宴款待川普。川普預計北京時間15日飛離北京。

習近平 川普 川習會

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