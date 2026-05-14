川習會談台灣 習近平：台灣問題處理不好 美中就會碰撞
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川習會開始。中國國家主席習近平北京時間14日在人民大會堂與美國總統川普舉行會談。根據央視報導，習近平強調，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做伙伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。
習近平稱，期待同川普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。
習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。
與會中方代表包括
·蔡奇（中央政治局常委）
·王毅（外交部長）
·何立峰（國務院副總理）
·董軍（國防部長）
·鄭柵潔（國家發展改革委主任）
·藍佛安（財政部長）
·王文濤（商務部長）
·馬朝旭（外交部常務副部長）
·謝鋒（中國駐美大使）
·洪磊（外交部部長助理）
與會美方代表包括
·魯比歐（國務卿）
·赫塞斯（國防部長）
·貝森特（財政部長）
·葛里爾（貿易代表）
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