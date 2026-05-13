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直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

「我像『小鬼當家』主角」范斯白宮看家 川普已留接班指示信

記者胡玉立／綜合報導
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副總統范斯13日白宫與聯邦醫療服務中心主任奧茲，說明打擊詐欺聯邦醫療福利行動的進...
副總統范斯13日白宫與聯邦醫療服務中心主任奧茲，說明打擊詐欺聯邦醫療福利行動的進度。(美聯社)

副總統范斯13日開玩笑說，川普總統飛往中國參加與習近平主席會談的峰會，卻把他「獨自留在」白宮。官員透露，川普為預防自己遭遇任何不測，已在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌(Resolute Desk)抽屜裡留下一封給范斯的信，信中寫明了接任指示。

范斯在記者會上，把自己比作1990年代經典聖誕電影「小鬼當家」(Home Alone)中，麥考利克金(Macaulay Culkin) 飾演的主角。川普本人也曾在1992年續集「小鬼當家2：紐約迷途記」(Home Alone 2: Lost in New York) 中客串演出。

就在川普抵達北京之際，范斯坦言自己正在白宮西廂空蕩蕩的走廊裡閒逛。

「如你們所知，」范斯說，「川普剛剛抵達中國。我有時覺得自己就像『小鬼當家』裡的麥考利克金的角色一樣。我走進白宮時，裡面非常安靜，一個人都沒有，而我得花幾秒鐘才意識到到底發生了什麼事。」

范斯指出，做為副總統特勤局的安全規範禁止他與總統同時前往高風險國家。

此外，紐約郵報政治播客節目Pod Force Once13日對外發布主持人、資深記者德瓦恩(Miranda Devine)與白宮反恐主任高卡(Sebastian Gorka)的訪談。

白宮反恐主任高卡13日表示不擔心川普總統安全，危機情況接班都有安排。(美聯社)
白宮反恐主任高卡13日表示不擔心川普總統安全，危機情況接班都有安排。(美聯社)

德瓦恩在訪談中，明確表達川普這趟北京行的安全擔憂，她指川普「擋在他們(中國)與稱霸世界之間」，認為「中國有充分理由除掉他」。

高卡對此回應表示：「在我看來，總統非常安全。」他堅稱，他「不害怕」總統現身中國。

談到川普，高卡說道：「他應該是自艾森豪(Eisenhower)總統以來，我們見過最有權勢的人吧？每個人都想和他同桌、參加國宴，得到他的認可。」

高卡並提到，川普在堅毅桌抽屜裡留下了一封寫給范斯的信，以防自己有「任何不測」。

「我們有既定程序，相信我；」高卡說：「我不能透露具體內容，但我們確實有。」

德瓦恩表示，得知范斯有因應指令，是個「好消息」。

今年在美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動之前，川普曾告訴NewsNation電視聯播網，如果伊朗真的實施暗殺威脅，他有「非常明確的指示」。但當時川普並未直接提及他在辦公室裡留了一封給范斯的信。

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