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韓正接機 北京盼以「象徵意義」換川習會實質成果

記者顏伶如／綜合報導
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5月13日晚，美國總統川普乘專機抵達北京，開始對中國進行國事訪問。中國國家副主席...
5月13日晚，美國總統川普乘專機抵達北京，開始對中國進行國事訪問。中國國家副主席韓正前往機場迎接。(中新社)

川普總統於北京時間13日晚間搭乘空軍一號率領訪問團抵達，中國國家副主席韓正出面接機有何意義？引發美國媒體討論。紐約時報分析，韓正官位雖高但權力不大，意味著中國試圖以象徵意義交換實質成果；紐約郵報報導，接機安排其實比川普2017年訪問待遇升級，中國發出的訊息顯示，這趟訪問比以往具有更多戰略、地緣政治份量。

曾任拜登政府國家安全會議(NSC)中國事務主任的葛維茲(Julian Gewirtz)對紐約時報表示，北京曾派韓正參加川普就職大典，深知副主席頭銜即使象徵意義較多，還是會讓講究身分地位的川普留下深刻印象。

葛維茲說，這個實例說明了在整個「川習會」期間，中方其實希望以象徵意義交換實質內容，利用外交禮儀以及川普喜歡大排場的風格，減緩貿易衝突升溫，為中國爭取更多時間。

紐約時報分析，韓正已從中共權力核心中央政治局常務委員會卸任，因此如今對政策制定幾乎已沒有什麼影響力。派韓正接機可能釋放另一種訊號：川普享受正式國是訪問禮遇，但不會獲得超過其他世界強國的特殊待遇。

川普總統13日乘專機抵達北京，中方安排大批青年手持中美國旗，大喊「歡迎」。 (中...
川普總統13日乘專機抵達北京，中方安排大批青年手持中美國旗，大喊「歡迎」。 (中新社)

一些分析人士表示，韓正出面接機，比起川普於2017年所受到的歡迎規格，算是略微降級。

2017年訪中，川普由中共中央政治局委員兼國務委員楊潔篪接機。政治局是中國共產黨內僅次於最高層的權力機構。當時，新華社將身為「重量級人物」的楊潔篪前往接機描述為「中方對兩國元首會晤高度重視」。

台政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯(Wei-Feng Tzeng)對紐約時報表示，如果北京這回派出政治局委員接機，便意味著真的認為川普此行訪問非常重要，而且是「最重要的客人」。

不過，美國外交與人權研究所(US Institute of Diplomacy and Human Rights)創辦人弗多佑(Isabelle Vladoiu)對紐約郵報說，與2017年由楊潔篪接機比較，這次北京明顯提高接待規格，派出副主席韓正、兩國大使以及外交高層官員。她說，中國對於外交禮節安排，官員級別從來不是偶然發生。

俄羅斯總統普亭2024年赴中國國是訪問時，前往接機的是國務委員諶貽琴，官職低於韓正。前總統歐巴馬2014年訪問中國是由中國外長王毅接機。

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