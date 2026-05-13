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魯比歐遭制裁仍訪中？北京將譯名「盧」改成「魯」放行

編譯莊瑞萌／綜合報導
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長期受到中國制裁的國務卿魯比歐，此次隨川普訪中，受到矚目。中方先前已自我解套，更...
長期受到中國制裁的國務卿魯比歐，此次隨川普訪中，受到矚目。中方先前已自我解套，更改魯比歐的中文譯名，稱制裁對象並不相同。（歐新社）

現年54歲的國務卿魯比歐(Marco Rubio)13日首度訪中，身為長期強烈抗中的古巴裔美籍政治家，曾讓他曾兩度遭北京制裁。為迎接其跟隨川普總統到訪，中方過去就曾調整其姓氏譯名以規避入境禁令，好讓這位曾經的「頭號對手」得以順利入境。

綜合媒體報導，首度訪問中國的魯比歐，過去在擔任聯邦參議員期間，一直是國會裡對中國人權議題最強硬的聲音之一。北京當局當時甚至兩度對他祭出制裁，作為反制手段，這種做法其實更常見於美國對付敵對國家官員。不過，在川普任命魯比歐出任國務卿後，北京顯然開始調整策略，透過外交「繞道方式」，避免制裁問題影響雙方官方接觸。

在魯比歐於2025年1月就職前夕，中國政府及官方媒體開始對其姓氏的第一個音節改用不同的漢字「魯」(前譯為盧比奧，現為魯比奧)。對此，兩名外交官認為，中方之所以做出這項變動，是因為魯比歐在舊有的譯名拼寫下仍受制裁，其中包括入境禁令，但中國駐美大使館尚未對此做出回應。

國務院僅證實魯比歐與川普隨行。他12日在安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)登上空軍一號(Air Force One)。

身為長期大聲疾呼反對共產主義的古巴裔美國人，魯比歐曾主導多項重要法案，針對中國被指控涉及維吾爾穆斯林少數民族強迫勞動問題，推動大規模制裁措施，同時也多次公開批評北京打壓香港自由。在國務卿的人事確認聽證會上，魯比歐更幾乎把焦點全部放在中國議題，並形容中國是美國「前所未有的對手」。

不過，自從就職以來，魯比歐基本上仍選擇跟隨川普的整體路線。川普近年多次將中國國家主席習近平稱為朋友，政策重心也更偏向貿易合作，而非人權議題。儘管如此，魯比歐去年仍曾表示，川普政府不會為了和中國達成貿易協議，就把台灣這個自治民主社會的未來拿來交換，這番表態當時也讓台灣方面大大鬆了一口氣。

古巴 魯比歐 川普

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