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川習會前 中官媒：中美關係回不到過去 但能有更好的未來

記者陳湘瑾／即時報導
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美國總統川普動身前往北京進行川習會，官媒「人民日報」13日發表文章指，「中美關係...
美國總統川普動身前往北京進行川習會，官媒「人民日報」13日發表文章指，「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」。（美聯社資料照）

美國總統川普預計北京時間13日晚抵達中國進行3天訪問，中國官媒刊文提前定調。「人民日報」13日3版發表署名「國紀平」文章指，中國不尋求取代美國，但將維護自身正當權益；重申台灣問題是中美關係最敏感核心議題，同時批評美方推動關稅戰與科技管制，主張中美合作才能相互成就。

「人民日報」13日發表署名「國紀平」的文章「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」。「國紀平」是該報針對國際事務發表的重量級評論署名。文裡指出，中美打交道，最重要的是樹立正確的戰略認知，要回答好中美「到底是對手還是夥伴」。

文章稱，中國不挑戰、不尋求取代美國，但要維護自身正當權益。面對關稅戰、貿易戰，中方堅守原則與底線，並始終堅持推動中美關係穩定、健康、可持續發展，以相互尊重、和平共處、合作共贏處理雙邊關係，同時堅定維護自身主權、安全與發展利益。

針對台灣議題，該文重申，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。習近平多次對川普表明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。

經貿方面，文章批評，近年來美方單方面發起對陸關稅戰、貿易戰，泛化國家安全概念，在科技領域公布嚴苛管制措施，強調問題是源於美方部分人士執迷零和博弈，只有中美合作才能相互成就。

全球治理與中東局勢方面，文章稱，中方認為武力不是解決問題的辦法，支持一切有利於恢復和平的努力。文章並提到非法移民、電信詐騙、反洗錢、人工智慧、傳染疾病等議題，並指大國更應帶頭守規矩、講信用、遵法治，中美以共商共建共享為原則。

川習會 川普 習近平

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