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川普啟程前往北京 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

聯合報／編譯組即時報導
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有「末日飛機」之稱的美國空軍E-4B，13日從美國起飛前往亞洲。(翻攝美國空軍官...
有「末日飛機」之稱的美國空軍E-4B，13日從美國起飛前往亞洲。(翻攝美國空軍官網)

川普總統出發前往中國，預計今晚抵達北京展開三天兩夜的國是訪問，在川普出發前，已有美軍大型運輸機頻繁降落北京首都機場，為川普北京行提供物資準備；今天航空網站追蹤發現，有「末日飛機」之稱的美軍E-4B已提前起飛前往亞洲，外界預估與川普北京行有關。

川普本次北京行，除了台灣議題受關注外，美伊戰事是川習會的討論重點。E-4B前往亞洲，外界預期與川普掌握伊朗戰事，作為指揮調度的選項之一。美伊戰事2月底爆發後，E-4B多次刻意打開識別訊號，讓外界可掌握其動向。2022年時任美國總統拜登訪問亞洲時，E-4B亦飛往沖繩待命。

美軍的E-4B末日飛機由波音747改裝，正式名稱為「國家空中指揮中心」（National Airborne Operations Center），共計有4架。美國空軍表示，E-4B飛機能抵擋電磁脈衝的衝擊，並屏蔽核和熱效應，其先進的衛星技術還提供全球範圍的通訊能力。美國軍方稱，至少有一架E-4B時刻處於警戒狀態。

E-4B為了提供美國總統調度指揮，可長時間滯空，在加油機的支援下，最長可長達一周飛行不落地，美軍曾測試連續飛行35.4小時；E-4B搭載112名機組員，也是美國空軍機組人員編制最多的機種。

川普預計今天晚上抵達北京，E-4B提前飛往亞洲。(翻攝flightradar24...
川普預計今天晚上抵達北京，E-4B提前飛往亞洲。(翻攝flightradar24)

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