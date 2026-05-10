川普再訪北京 美聯社：難複製2017年高規格待遇

儘管川普預期他在中國將受到熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。圖為2017年習近平(左)陪同川普檢閱儀仗隊。(美聯社)

美國總統川普 本周將訪問中國，他說，中國國家主席習近平會在他抵達時送上「大大的擁抱」。然而，北京與伊朗 經濟關係深厚，加上美中長年貿易摩擦，恐為此行蒙上陰影。

美聯社報導，川普近來並不熱衷長途飛行，也不喜歡長時間遠離白宮 或他在佛州與紐澤西的私人產業。他將於13日晚間抵達北京，隔天上午出席歡迎儀式，並與習近平舉行一對一會談，之後兩人將一同參觀天壇。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）說，川普將於14日晚間出席國宴，15日與習近平共進茶敘與工作午餐後離開北京。她說，雙方將討論成立一個新的「貿易委員會」，讓兩國能持續就經濟議題展開對話，並推動能源、航太與農業等關鍵產業合作。

儘管這趟訪問預料仍將充滿各種儀式與排場，但盛大程度可能不及川普2017年首次訪中。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者、前國家安全會議（NSC）中國事務主任秦江南（Jonathan Czin）指出：「甚至在伊朗衝突全面升高前，北京就不打算安排像上次那種『國是訪問+』（state visit-plus），因為目前局勢相當緊張。」

習近平對川普「有更深刻理解」

川普2017年訪中時，北京以高規格禮遇迎接，不僅為他鋪設紅地毯，還有軍樂隊演奏軍樂、孩童揮舞著旗幟高喊「歡迎」。川普當時還參觀了紫禁城，並與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在故宮享用私人晚宴，使其成為1949年以來首位獲得這種「帝王級」待遇的外國領袖。

此外，中方也在北京人民大會堂舉行歡迎儀式、安排閱兵典禮和國宴，現場還播放川普孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）用中文唱歌的片段。

智庫國際危機組織（International Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）表示，中方或許仍會竭盡所能，讓川普在離開北京時相信自己剛完成一次非凡的國是訪問。

但他指出，「如今這些盛大儀式的作用，已不同於川普首次訪中時」，因為「習近平如今對川普已有更深刻的理解，而川普政府現行的國安與防禦戰略也已將中國視為能力相當的競爭對手」。

目前外界對川普這次訪中能取得何種成果的期待，可能比上次更低。秦江南表示，北京此次可能不會在貿易或其他議題上提出重大突破，因為他們正在對美國即將到來的期中選舉進行「反向操作」，認為距離投票日越近，「中方的談判籌碼就越多」。

共和黨目前正全力保住國會控制權，儘管民調顯示，多數美國民眾對川普的經濟政策感到不滿，並認為美國在伊朗問題上介入過深。不過，凱利強調，川普重視的是實質結果而非象徵意義，還說兩位領袖維持著良好關係，因此無論是象徵層面還是實質層面，此次峰會仍具重要意義。

川習今年可能頻繁會面

川普今年可能在8個月內與習近平會面4次。除了此次北京行外，川普還計畫在白宮接待習近平，另外還有11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月在佛州多羅（Doral）舉行的20國集團（G20）峰會。

儘管並非所有預期的會面都能實現，但韋恩認為，習近平仍可能在相關會晤中，盡可能爭取更多經濟與安全利益。

川普2024年受訪時表示，他和習近平相處得非常好。川普當時甚至暗示，基於習近平對他的「尊重」，或許不需動用武力也能確保中國不侵犯台灣。不過，他近期也談到可能向台灣出售武器。

川普原訂今年3月訪問北京，相關行程因伊朗戰爭爆發而延後。

他曾試圖推動中國介入，協助重啟遭伊朗封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），北京雖未提供實質協助，但確實利用其作為伊朗石油最大買家的影響力，促成目前脆弱的停火協議。

白宮表示，川普預料將在伊朗問題上向中國施壓。北京與德黑蘭關係密切，這場戰爭也可能衝擊原已放緩的中國經濟。若中國能協助建立持久和平，或許能成為與川普政府進行貿易談判時的重要籌碼。

貿易問題仍是癥結之一

川普2017年訪中期間，宣布達成總額2500億美元的非強制性貿易協議，儘管其中有些從未真正落實。川普去年宣布大規模調升全球關稅措施後，中國隨即停止向美國採購黃豆，並加強限制美國工廠所需的稀土礦物出口。

不過，自美中去年秋季達成貿易休兵協議，限制雙方加徵關稅後，美中緊張局勢已有所緩和。

凱利表示，川普此行「不會空手而歸，美國民眾可以期待，總統在訪中期間將為美國帶回更多有利協議」。