「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓會晤。（路透）

美國總統川普 即將訪問中國，但企業界領袖對白宮 近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府 兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

POLITICO 7日獨家報導，白宮已開始向部分企業高層發出邀請，邀請他們參與川普與中國國家主席習近平峰會周邊活動。一名接近白宮的人士表示：「政府裡對中國態度最溫和的人其實是總統本人，他一直都想跟中國做交易，這就是他的風格。」

不過，在此之前，政府內部已就代表團規模討論數周，反映川普政府內部長期存在的爭論：究竟應該在多大程度上鼓勵美國民間企業與中國這個最大經濟競爭對手往來。

2名知情人士表示，政府官員近周曾流傳一份草案名單，內容包含20多家企業的高層主管，可能參與訪中相關活動。不過，包括美國貿易代表葛里爾在內的部分官員主張，代表團規模應縮減至約一半。雖然最終人數仍可能變動，但目前名單方向更接近較小規模版本。白宮預計本周結束前敲定出席名單，而這種直到最後一刻仍未定案的作法，已讓部分企業界人士感到不滿。

中方官員預期將在14日至15日舉行的「川習會」期間提出利潤可觀的協議，藉此換取美方在關稅或其他貿易限制上的讓步。不過，這與美國兩黨，以及川普白宮內部許多人過去數十年推動限制中資投資美國、以及限制美企對中投資的方向相互衝突。

從這個意義上講，川普的北京之行正逐漸成為一場高風險考驗，檢驗他究竟願意在多大程度上，與中國推動以商業利益為導向的交易，以及是否願意冒著在國內遭受政治反彈的風險。

民主黨人已開始批評此事，部分共和黨人同樣對川普可能對中讓步感到不安，只是態度相對低調。政府內部也有部分官員主張，應維持對中國汽車等商品的進口限制，並持續對高階半導體與相關技術實施出口管制。一名北京商界人士表示，美國財政部長貝森特與美國貿易代表葛里爾正主導峰會議程，但「基本上把企業界排除在外」。

另一方面，3名消息人士透露，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）數月來一直推動更多美國企業參與川普此次訪中行程。一人表示，中方其實樂見企業界直接參與相關討論，因為這能展現雙方在貿易與投資關係中的共同利益。

一名白宮高層官員也持相同看法。他說：「我認為我們希望有更多執行長加入訪中行程。從部分籌備會議來看，我的理解是，我們希望越多企業領袖參與越好。」