我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7號線施工安排複雜 沿線乘客盼MTA加強現場指引

高物價壓力加重 長島蘇福克郡糧食券使用戶增34%

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓會晤。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓會晤。（路透）

美國總統川普即將訪問中國，但企業界領袖對白宮近期釋出的混亂訊號感到不滿，原因是他們至今仍不清楚企業執行長在這趟訪中行程中究竟將扮演什麼角色。此事也凸顯，川普政府正試圖在美中商業關係之間取得微妙平衡：一方面，川普希望透過大型投資協議展現成果；另一方面，華府兩黨近年逐漸形成共識，認為中國投資對美國國安構成威脅。

POLITICO 7日獨家報導，白宮已開始向部分企業高層發出邀請，邀請他們參與川普與中國國家主席習近平峰會周邊活動。一名接近白宮的人士表示：「政府裡對中國態度最溫和的人其實是總統本人，他一直都想跟中國做交易，這就是他的風格。」

不過，在此之前，政府內部已就代表團規模討論數周，反映川普政府內部長期存在的爭論：究竟應該在多大程度上鼓勵美國民間企業與中國這個最大經濟競爭對手往來。

2名知情人士表示，政府官員近周曾流傳一份草案名單，內容包含20多家企業的高層主管，可能參與訪中相關活動。不過，包括美國貿易代表葛里爾在內的部分官員主張，代表團規模應縮減至約一半。雖然最終人數仍可能變動，但目前名單方向更接近較小規模版本。白宮預計本周結束前敲定出席名單，而這種直到最後一刻仍未定案的作法，已讓部分企業界人士感到不滿。

中方官員預期將在14日至15日舉行的「川習會」期間提出利潤可觀的協議，藉此換取美方在關稅或其他貿易限制上的讓步。不過，這與美國兩黨，以及川普白宮內部許多人過去數十年推動限制中資投資美國、以及限制美企對中投資的方向相互衝突。

從這個意義上講，川普的北京之行正逐漸成為一場高風險考驗，檢驗他究竟願意在多大程度上，與中國推動以商業利益為導向的交易，以及是否願意冒著在國內遭受政治反彈的風險。

民主黨人已開始批評此事，部分共和黨人同樣對川普可能對中讓步感到不安，只是態度相對低調。政府內部也有部分官員主張，應維持對中國汽車等商品的進口限制，並持續對高階半導體與相關技術實施出口管制。一名北京商界人士表示，美國財政部長貝森特與美國貿易代表葛里爾正主導峰會議程，但「基本上把企業界排除在外」。

另一方面，3名消息人士透露，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）數月來一直推動更多美國企業參與川普此次訪中行程。一人表示，中方其實樂見企業界直接參與相關討論，因為這能展現雙方在貿易與投資關係中的共同利益。

一名白宮高層官員也持相同看法。他說：「我認為我們希望有更多執行長加入訪中行程。從部分籌備會議來看，我的理解是，我們希望越多企業領袖參與越好。」

川普 白宮 華府

上一則

修補美與教廷關係？魯比歐赴梵蒂岡會教宗

延伸閱讀

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題
川習會前放話 川普：美中友好競爭 盼永不發生重大衝突

川習會前放話 川普：美中友好競爭 盼永不發生重大衝突
川普訪中維安更緊張 出訪安排細節曝光 爆川習隨扈曾打架

川普訪中維安更緊張 出訪安排細節曝光 爆川習隨扈曾打架
川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗

川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗

熱門新聞

川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

2026-05-03 21:40
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40

超人氣

更多 >
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕
白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉

白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉