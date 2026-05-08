川習會倒數1周 李強：台灣問題是美中第1條紅線

中國總理李強（右）7日在北京會見來訪的美國參議員戴恩斯（左）等跨黨派議員代表團。（歐新社）

川普總統將於下周訪問中國，中國總理李強 、全國人大委員長趙樂際7日分別與川普的盟友、美國共和黨籍蒙大拿州參議員戴恩斯(Steve Daines)等人先行會晤。李強與趙樂際均對戴恩斯表示，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

新華社報導，李強表示，今年2月中國國家主席習近平 與川普總統通電話，就推動中美關係發展作出新的戰略指引。中國願同美方一道落實兩國元首重要共識，為兩國各層級交往和各領域合作營造良好氛圍，爭取更多務實成果。

李強指出，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道。希望美方與中方相向而行，更多對話而不是對抗，更多互利合作而不是零和博弈，維護穩定、可預期的中美經貿關係。他強調，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係第一條不可逾越的紅線。希望美國國會謹慎看待和處理涉華問題。

稍早前，人大常委會委員長趙樂際也會見戴恩斯一行，趙樂際說，中國願同美方落實兩國元首重要共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作。他說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要問題，希望美方恪守一個中國原則，慎重對待和處理台灣問題」。

中國外交部發言人林劍7日就媒體提問「中美元首會晤在即，外界猜測台灣問題是中方首要關切議題」回應表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移。台獨分裂與台海和平水火不容，維護台海和平穩定就必須旗幟鮮明反對台獨。此項問答也間接證實，川習會 舉行在即。

此外，中國外長王毅在會見戴恩斯時表示，此訪是川普總統就任以來首個訪問中國的美國國會兩黨參議員代表團，具重要象徵意義。王毅說，要真正找到中美兩大國正確相處之道，關鍵是持續不斷解決彼此認知問題，扣好兩國關係「第一粒鈕扣」。萬物並育而不相害，我們應共同尋求「和而不同」，做夥伴而不是當對手。

據路透報導，戴恩斯在與王毅會面時的開場白中說，「我堅信我們要緩和（中美關係），而非脫鉤。我們需要穩定和相互尊重」。戴恩斯表示，他希望美中元首會晤將為波音公司帶來客機訂單，「北京上次採購波音飛機已是九年前的事」。另據彭博社報導，戴恩斯還說，「我要感謝你昨天與伊朗外長會面」，「讓荷莫茲海峽得以重新開放」。