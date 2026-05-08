分析師：川習會本質是「管控競爭 而非解決競爭」

川習會即將登場，有專家認為期望過高或過低都不適宜。（路透）

川習會 即將登場。人們傾向於將兩人會談視為歷史性突破或空洞的政治秀。全球事務分析師哈達（Leon Hadar）指出，兩種極端的解讀都是錯的。

首先是能源和伊朗 問題。川普有理由希望習近平 幫助推動伊朗完成停火，促使其政府能夠宣布找到脫身之計；習近平也有理由在不疏遠合作夥伴的情況下，被視為穩定的全球參與者。

雙方會發表措辭明確、希望區域穩定的共同聲明，但不是向德黑蘭施壓的聯合公報。這次會議的成果並非實現波灣和平，而是向石油市場以及從到利雅德的各國首都發出訊號——全球最大的兩個經濟體打算不讓伊朗經濟戰爭演變成中美的決裂。

美國貿易代表葛里爾表示，川普尋求的是穩定關係的重置，這目標比雙方言辭所顯示的要低調。對商界而言，一個現實的結果是建立一套範圍有限但確實可行的機制，防止雙邊關係從可管理的競爭滑向公開的經濟戰。這不是一個宏大的協議，但即便如此，也已經超過了華盛頓和北京先前所取得的成果。

高峰會最被低估的看點，不是川普的舉動，而是習近平近幾個月來的作為。中國的外交機器一直在高速運轉。外交部長王毅於4月訪問平壤，這是他6年多來首次訪朝，在華府備多力分之際，北京恢復了朝鮮半島問題上的作用。

過去50年的中美峰會表明，此類會面很少能改變徹底關係。處理得當的話，峰會可以降低危險競爭的不確定性，包括設定界限、明確的紅線。以此為標準，北京峰會成功的指標包括：在貿易和稀土上取得一些具體成果，恢復危機管理管道，就伊朗問題發出更平穩的訊號，並安排一次回訪。

風險不在於川普和習近平未能取得突破，而是任何一方因國內壓力，將峰會視為一個表演的舞台，而不是進行管理的工具。

假如峰會落幕一周後，美國又啟動新一輪關稅攻擊，這將比沒舉行峰會更糟。同樣糟糕的是，元首自行發表幕僚無法自圓其說的勝利宣言。

川普和習近平能做的最有益也最平實的事情是：為了局勢，縮小範圍，達成可以達成的成果，其餘問題則要慢慢解決。

在已經遭受中東戰爭和全球貿易體系下經濟格局波動影響的今年，這本身就是一個成就。