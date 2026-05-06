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魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

記者陳熙文／華盛頓報導
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國務卿魯比歐5日在白宮的記者會上說，他肯定川習會會談到台灣議題。(歐新社)
國務卿魯比歐5日在白宮的記者會上說，他肯定川習會會談到台灣議題。(歐新社)

川普總統即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面，國務卿魯比歐(Marco Rubio)5日說，他肯定美中屆時會談到台灣；他並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

川普5日則重申，他與習近平的關係很好；他並指出，美中領袖會談到伊朗議題，並稱習近平在伊朗議題的態度上非常友善，沒有向美方提出挑戰。

川普預計5月13日出發訪問北京，魯比歐5日於白宮主持記者會；他說，他肯定美中對話會談到台灣，指這一直是雙方會討論到的議題。

針對台灣議題，魯比歐說，中國明白美國的立場，美國也明白中國的立場，雙方都理解在台海地區如發生混亂不符合美中的利益。

魯比歐說，我們不需要台灣或印太的任何地區發生破壞穩定的事件，他認為這是美中之間的共同利益。

魯比歐日前與中國外交部長王毅通電話，中國外交部聲明指出，王毅在電話中提到，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點；美方應信守承諾，做出正確選擇。

中方指出，盧比歐在通話中表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心，認為雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動累積成果，尋求美中關係的戰略穩定。

面對即將到來的川習會，川普5日受訪時說，他與習近平有非常良好的關係，並認為習近平是很棒的人，川普也與習近平互動良好；川普並指出，美國與中國做很多生意，賺了很多錢，稱美中的關係與過去不同。

財政部長貝森特(Scott Bessent)日前接受福斯新聞訪問時則呼籲中國加強外交作為，以說服伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖，開放國際航運；他說，川普在北京和習近平會面時，將討論此問題。

川普5日說，伊朗會是討論的議題之一，不過川普說，習近平在伊朗議題上的態度非常友善，而中國有60%的原油來自荷莫茲海峽，但習近平的態度很尊重，美方沒有收到來自中國的挑戰，「中國沒有挑戰我們，習近平也不會這麼做，我認為原因是因為我」。川普也表示，美方曾提出邀請，希望亞太國家把油輪開到美國運油。

伊朗 習近平 魯比歐

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