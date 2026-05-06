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川習會前放話 川普：美中友好競爭 盼永不發生重大衝突

記者廖士鋒、編譯中心／綜合報導
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川普總統4日在白宮表示，他期待和中國國家主席習近平會面，他稱美中存在友好競爭，這...
川普總統4日在白宮表示，他期待和中國國家主席習近平會面，他稱美中存在友好競爭，這趟北京之行「將是非常重要的行程」。圖為他5日在白宮出席活動。(美聯社)

川普總統4日在白宮一場活動上表示，他期待和中國國家主席習近平會面，他稱美中存在友好競爭，這趟北京之行「將是非常重要的行程」。川普當天受訪時提到，將在與習近平的會晤中提出香港前傳媒大亨黎智英的案件，有媒體指出，這可能為因伊朗戰爭本已錯綜複雜的峰會議程再添潛在的摩擦點。

川普預計本月14日至15日訪中，與習近平舉行峰會。這將是兩人去年10月在南韓釜山會晤以來，再度舉行雙邊會。川習會議程牽動美中經貿、中東戰局與區域局勢、台灣議題等，備受國際社會關注。

據報導，川普4日下午在白宮一場活動致詞提及，美國在人工智慧領域領先中國，「我兩周後要去見習主席，期待這次會面，但我會說，我處於領先地位」。他表示，美中之間存在非常友好的競爭，這趟中國行「將是非常重要的行程」。

川普4日接受美國塞勒姆新聞(Salem News)保守派評論員休伊特(Hugh Hewitt)訪問，被問到是否會在北京之三與習近平討論黎智英案時，川普回答：「我會(向習近平)提出這個問題，我之前就提過他(黎)」。

黎智英因被控違反港區國安法「串謀勾結外國勢力罪」和刑事罪行條例之「發布煽動刊物罪」等，今年2月被香港高等法院判處20年刑期。川普在採訪中表示：「他(習近平)和黎智英之間有點芥蒂。香港問題並不像表面看起來那麼容易解決」。去年10月在南韓釜山「川習會」時，川普也曾向習近平呼籲釋放黎智英。

川普還提到美國與中國的關係，稱「如果真的演變成『重大衝突』，我希望永遠不會發生，我和習近平主席的關係非常好，但如果我們真的發生『重大衝突』，甚至更嚴重的衝突，我不認為他們(北約盟國)會支持我們」。

據路透報導，預計川普將在川習會中提出包括遣返中國無證移民問題在內的諸多議題。官員表示，目前美國境內有超過10萬名中國無證移民，其中逾3萬人已被下達最終遣返令，當局已拘留1500多人等待遣返，被拘留者大多犯下其他罪行。

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