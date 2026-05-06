美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

在川普總統14至15日北京行即將到來之際，美國對中國發出了新的威脅警告。川普政府高層官員向路透表示，中國遣返 非法滯美中國公民的步伐愈來愈慢，若北京不改變立場和作法，華府準備對中國祭出更多旅行限制。預料川普與中國國家主席習近平 會晤時，將提出遣返議題。

中國公民來美保證金恐提高或拒簽 料川習會 將提出遣返議題

匿名高層官員表示，如果中國不加強合作遣返，美國考慮提高中國公民申請簽證的現金保證金要求，也將拒絕核發更多簽證，同時還會在邊境設置更多入境限制。官員說：「中國政府的不作為，將危及守法中國公民未來的旅行。」

美方官員表示，中國2025年初曾透過包機和商業航班，接收大約3000名被美國遣返的中國公民。但過去六個月，中方縮減合作規模。官員指出，中國拒絕就遣返其公民一事與美國「充分合作」，違反中國對該國人民的國際義務和責任。

美國過去一直要求中國合作遣返逾期滯美或非法入境的數萬名中國公民。川普去年初重返白宮後，指多個國家未能接收遣返者，威脅對那些國家徵收關稅和制裁。中國曾表示願意在核實身分後遣返「已確認的中國公民」。

北京：確認身分需時間

北京聲稱他們反對非法移民，認為非法移民是「需要各國合作解決的國際問題」，但也表示遣返前確認身分需要時間。

拜登總統執政期間，中國經濟下滑，新冠疫情讓申請赴美簽證變得更困難，中國公民非法越過美國南部邊境的人數激增至數萬人。移民政策研究所（Migration Policy Institute，MPI）數據顯示，截至2022年中，可能有多達23萬9000名中國移民沒有美國合法居留權。

官員：超過10萬人滯美

官員表示，目前美國境內有超過10萬名無證中國公民，其中3萬多人已被下達最終遣返令，被當局拘留、等待遣返的人數約1500人；被拘留者大多犯有其他罪行。

官員指出，在美國境內有大量非法移民的其他國家，包括印度在內，都與美國充分合作。美國要求北京提供旅行證件，批准由美國支付費用的海關和邊境保護局遣返包機，將非法移民送回中國。

根據「移民與國籍法」第243(d)條，美國可以對被認定在配合遣返要求方面「堅拒合作」的國家實施簽證制裁，而美國國土安全部一向將中國歸類為此類國家。

包括歐巴馬政府時期在內的美國政府官員都認為，中國遲遲不願向被遣返者發放新的旅行證件，是因為中國不想接收這些人；中國也可能把這件事當成與華府談判的有力籌碼。