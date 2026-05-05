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川習會前 參議員戴恩斯組團到上海 見了龔正

記者潘維庭／即時報導
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共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）（左四）率代表團訪問中國，5日上海...
共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）（左四）率代表團訪問中國，5日上海市長龔正（右四）會見該代表團。（取材自澎湃新聞）

本月中旬的中美元首川習會前，美國總統川普的盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）率代表團訪問中國。陸媒揭露，5日上海市長龔正會見這個參議員代表團。

澎湃新聞指，龔正說，上海是中美交往史重大事件的見證地，也是中美友好往來的重要紐帶。自1980年以來，上海先後與舊金山、芝加哥、休士頓建立了友好城市關係，與紐約簽署了友好交流備忘錄，與友城及美國許多地區開展了豐富多樣的交流與廣泛務實的合作。「當前，我們正按照習近平主席和中央政府對上海發展的戰略定位，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。」

龔正還表示，上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為兩國務實合作作出積極貢獻。上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業用好進博會大平台，更多來滬投資發展。

龔正也提到，「我們將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持美國企業共享中國超大規模市場和上海高品質發展機遇。同時，希望深化文化、教育、體育領域交流，加強青少年群體交往合作。相信各位參議員此訪，必將推動中美雙方深化交流、增進互信，為中美兩國友好交往帶來有益的成果。」

報導稱，華盛頓州民主黨聯邦參議員坎特韋爾（Maria Elaine Cantwell）、猶他州共和黨聯邦參議員邁克李（Mike lee）、內布拉斯加州共和黨聯邦參議員菲舍爾（Deb Fischer），中國全國人大外事委員會副主任委員王超、上海市人大常委會副主任陳靖參加會見。

川習會 習近平 共和黨

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