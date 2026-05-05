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即時短評／美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

記者 郭雪筠
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即將於下周在北京登場的川習會，國際莫不看向台灣。（美聯社）
即將於下周在北京登場的川習會，國際莫不看向台灣。（美聯社）

4日川普再次提及台灣，在出席企業峰會時點名台灣「從美國手上奪走晶片製造業，多虧關稅政策才讓這些企業重返美國」，同時也提到即將到來的川習會，表示會向中國國家主席習近平強調「美國會在ＡＩ領域領先中國。」

近日英國衛報在社論中也表達擔憂，稱川普是一位明確的交易導向總統，北京因此察覺到機會，呼籲美國鞏固現狀。

即將於下周登場的川習會，國際莫不看向台灣。先回顧一下4月底中國外長王毅與美國國務卿魯比歐的通話。王毅強調雙方要維護好來之不易的穩定局面，並強調「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。」魯比歐則表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。

過去習近平與美國前總統歐巴馬的多次會面，會後中國說法即便提及台灣問題，也大多以希望美方堅持一中原則、台獨無國際空間、希望停止售台武器、爭取和平統一願景等；如今王毅口中台灣問題已成「最大風險點」，顯示中方不僅意識到國際局勢及台灣民情變化，也認定這足以對中國（及中華民族）整體發展造成極大風險。在台灣的認知中，中國沒有台灣照常發展；在中方立場，一個可能「倚美謀獨」的台灣比其他外部議題都令人緊繃。

因此在外界紛紛探討「美中會否把台灣當籌碼交易」之際，台灣不能僅寄望於美方眷顧，也應了解中國心態，以便做正確判斷。去年中國外交部及官方媒體，有過數次「台灣問題純屬內政，並非遏制中國的籌碼」、「台灣問題不是美國拿來分攤責任和做政治交易的籌碼」的表態，這不是中國官方隨口的官話。

在中方眼中，台灣的「可交易性」與美國眼中的台灣不在同一個層次，台灣於中共而言是「核心利益」而非「籌碼」，區別明顯——籌碼可交易，核心利益是不可討價還價的根基。想與中方交好，在核心問題上便很難含糊。

在川普甚至是部分美國官員眼中，台灣雖有民主同盟的情分、有台美歷史因素的羈絆，但更屬於美國在亞洲的一部分利益，與中東或其他議題成為交易一部分，屬於正常；於中國而言，台灣是歷史與民族深層的捆綁，是最容易挑起民族情緒、也是不可能「用Ａ換Ｂ」的存在。台灣事關美國利益，但也關乎中國底線。

因此面對川習會，台灣若僅用美國「交易式語言」來理解中國在台灣問題上的心態，恐錯判中國紅線。政府若忽視與中國溝通的重要性，認為處於「美國利益鏈一環」便可有安全保障，恐有些自我安慰。

王毅 川習會 川普

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川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

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