我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

中央社／洛杉磯4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳表示，中國不應該擁有輝達最先進晶片，並說美國應在人工智慧（AI）領域保持領先地位，但他也敦促華府允許美國半導體企業持續在全球市場競爭，包括中國。

「日經亞洲」報導，黃仁勳今天在洛杉磯舉行的梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）上表示，美國科技企業在全球競爭的同時有助於美國出口最大化。

黃仁勳在大會上表示：「我們透過增加稅收提升經濟安全，這也有助於國家安全。」這場大會吸引數千名銀行家、投資人、政策制定者及企業高層聚集比佛利山（Beverly Hills）。

黃仁勳被問到中國是否應該擁有最新、最先進的晶片時回說「不應該」，並說美國應維持AI領先優勢。

輝達今年3月在加州聖荷西（San Jose）舉行的GTC技術大會上展示新一代Vera Rubin人工智慧平台。

黃仁勳表示：「我們大力支持美國擁有第一、最多與最好。」

川普總統去年12月表示，只要美國政府能抽成25%，他將允許輝達向中國「經核准」的客戶銷售H200圖形處理器（GPU）。輝達的Blackwell晶片和新一代Rubin產品並未納入這項安排。

這家總部位於加州的公司今年稍早獲得H200正式出口許可，黃仁勳3月表示，輝達已收到中國「許多客戶」訂單。

H200是一款尖端AI處理器，比輝達因應美國出口管制而為中國市場設計的H20晶片更先進。

黃仁勳今年1月在消費電子展（CES）告訴媒體，輝達的Blackwell和Rubin晶片將能「及時」供應中國市場，並指出H200晶片不會永遠具備競爭力。

H200最終能否運到中國也將取決於北京當局是否允許輝達向中國市場出售這些晶片以及決定數量。

日經亞洲曾報導，北京正考慮對H200和其他輝達產品制定規範，以在支持國內晶片發展與中國科技企業對最先進硬體的需求之間取得平衡。

川普表示他將於14日至15日訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面時可能會討論貿易議題。

比佛利山 華府 洛杉磯

上一則

伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

延伸閱讀

Nvidia H200晶片銷中卡關 盧特尼克：美放行 是北京未准

Nvidia H200晶片銷中卡關 盧特尼克：美放行 是北京未准

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業
Nvidia受限 華為AI晶片銷售估年增60% 將奪中國市占龍頭

Nvidia受限 華為AI晶片銷售估年增60% 將奪中國市占龍頭
美放行、北京未點頭 Nvidia H200晶片對中銷售卡關

美放行、北京未點頭 Nvidia H200晶片對中銷售卡關

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」