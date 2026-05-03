我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：川習會重在風險管理 台灣問題成雙方溝通焦點

伊朗油輪躲過美軍封鎖 載190萬桶石油神隱1個月 突現蹤斯里蘭卡外海

中學者：川習會重在風險管理 台灣問題成雙方溝通焦點

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定...
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定」的意願，但難以透過美國總統川普一次的訪問就取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險並理解彼此紅線。（歐新社）

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國，學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願在台海或南海再添變數；其中，台灣問題被視為雙邊關係最敏感的關鍵議題。

香港英文媒體南華早報指出，當地時間5月1日，川普表示，儘管與伊朗談判陷入僵局，他仍將按原定計畫5月訪華，並稱此行「一定會非常精彩」。川普原計畫於3月底訪問北京，但在美國聯合以色列對伊朗開戰後行程推遲，白宮隨後宣布將於5月14日至15日訪問中國。

報導引述上海國際問題專家沈丁立分析，川普此行主要是為了「風險管理」。他指出，美國希望避免在關鍵供應鏈上（如稀土）完全與中國脫鉤，同時也希望中國不向伊朗提供軍事支持。還有對中國而言，「重點則在台灣問題」。

南京大學國際關係學院副院長馬博表示，川普此行首要考量是穩定對中關係，「在俄烏戰爭與伊朗戰事都沒有明確出路的情況下，華府無法承受在台海或南海再開闢新的不穩定戰線。」

馬博補充，中美在貿易與科技領域的摩擦已進入「常態化」，美國供應鏈調整也並非只針對中國。他認為，更敏感的仍是中國周邊包括台海、南海以及某種程度上的朝鮮半島等的安全問題，「這些領域的外溢風險更高，也可能成為雙邊溝通的重點」。

另，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，川普正面臨國內對伊朗戰爭的壓力，希望透過訪華取得外交成果，同時也希望推動美國農產品、能源與飛機出口等經濟利益。「雙方都希望展現願意探索『戰略穩定』的努力，但不可能僅透過一次訪問取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險與理解彼此紅線。」

此前，新華社報導，中國外交部長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐通話時提到，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅並強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

香港 白宮 川普

上一則

中方談川習會 荷莫茲海峽封鎖成重要議題

延伸閱讀

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點
川習會倒數2周 美中外長在行前通話

川習會倒數2周 美中外長在行前通話

日本學者指川習會不排除另有「台灣密約」 加速中國統一台灣

日本學者指川習會不排除另有「台灣密約」 加速中國統一台灣
澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機