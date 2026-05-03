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美軍運輸機降北京 川普訪中前導？

記者陳宥菘／綜合報導
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中國網友拍到C-17美軍運輸機1日飛抵北京首都機場。(百度)
中國網友拍到C-17美軍運輸機1日飛抵北京首都機場。(百度)

川普總統預計5月中旬訪問中國，一架美軍C-17運輸機1日降落在北京首都機場。香港媒體指，這架軍機很可能是為川普此行預先運載物資。這也意味著北京當局至今仍未證實的川習會，正按計畫推進當中。

港媒星島日報1日報導，許多中國網友1日在微博貼出相片及影片，見到一架美軍C-17「環球霸王」運輸機降落在北京首都機場。根據影像，這架軍機編號為88204，隸屬美國空軍第437空運聯隊，機尾寫有美國空軍機動司令部縮寫的「AMC」及查爾斯頓聯合基地名字「CHARLESTON」。

報導表示，這架美軍運輸機5月1日從東京向中國飛去，2日飛離北京。航空追蹤平台顯示，美軍機4月30日從查爾斯頓聯合基地起飛後，曾在華府郊區的安德魯聯合基地短暫停留。

而後經阿拉斯加的空軍基地中繼，往東亞飛行，但軌跡在山東半島外海、黃海上空出現斷點，相信是繼續朝北京前進。同架飛機有另條軌跡在前述斷點處附近出現，但飛行高度不同並往反方向飛行，最終抵達東京。

報導指，根據過往慣例，美國總統的出行安全防護極其嚴密，其配備重裝甲的總統座車「野獸」以及安全通信系統、地面護衛車輛等物資‌‌，都會預先透過美國空軍的C-17運載至世界各地。

2017年11月川普第一任總統首次訪中時，他抵達前一天就有兩架C-17先飛抵北京首都機場。今年1月川普前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的一周前，也有航空迷捕捉到C-17降落在瑞士蘇黎世機場。

這架美軍C-17運輸機4月20日出現在巴基斯場Nur Khan機場，當時盛傳副總...
這架美軍C-17運輸機4月20日出現在巴基斯場Nur Khan機場，當時盛傳副總統范斯率團飛抵巴國，與伊朗會談。(美聯社)

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