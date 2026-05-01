台海若開戰 美軍彈藥恐數周見底 赫塞斯嗆國會討預算

國防部長赫塞斯4月30日出席參院軍事委員會聽證會，就川普總統提出的2027財年國防部預算案作證。（路透）

川普 總統與國防部長赫塞斯數月來不斷宣稱，已與國防企業達成初步協議，將擴大愛國者防空系統、戰斧巡弋飛彈等關鍵武器產量，以應對未來可能與中國、俄羅斯或北韓 的衝突。然而問題在於，美國政府至今仍未取得相關資金與國會支持。在新一輪軍購訂單啟動前，五角大廈只能暫時挪用原本提供盟友的彈藥，以填補自身需求。

紐約時報 報導，儘管美國國防產業已宣布擴大關鍵彈藥與攔截系統的雄心計畫，例如洛克希德馬丁計畫將PAC-3愛國者攔截彈年產量由600枚提高至2000枚，並將終端高空防禦系統（THAAD）攔截彈產量由96枚提升至400枚，但大部分新增產能仍需數年後才會到位。

赫塞斯4月29日與30日出席參眾議院軍事委員會，敦促議員批准預算，使五角大廈能向相關企業採購武器。這項預算屬於國防部1.45兆美元計畫的一部分，但不包括伊朗戰爭的額外經費。五角大廈代理主計長表示，對伊朗開戰至今已花費250億美元，但專家認為最終金額幾乎肯定更高。

與此同時，美伊戰爭已大幅消耗美軍全球彈藥庫存。五角大廈正從亞洲與歐洲調動裝備至中東，削弱相關戰區應對潛在對手的能力。川普政府與國會官員指出，這也迫使美國加速尋找提升產能的方法。

美國企業研究所（AEI）專家哈里森（Todd Harrison）表示：「如果我們在與伊朗交戰短短幾周後就出現彈藥短缺，那距離應對俄羅斯與中國還差得很遠。我們從未將庫存建立到符合戰爭計畫的水準，尤其是在設想打一場大規模戰爭時。」

國防官員指出，由於烏克蘭戰爭與轟炸伊朗核設施的「午夜重錘行動」，美軍庫存原本就偏低。目前五角大廈已優先滿足自身需求。赫塞斯上周告知愛沙尼亞，美方將暫停交付該國訂購的六套HIMARS（海馬士）系統，延遲可能持續數月，原因正是伊朗戰爭。美方也向多個歐亞國家傳達類似訊息。

戰略暨國際研究中心（CSIS）專家麥金（Jerry McGinn）指出，武器快速消耗將增加未來衝突風險。他表示：「在台海兵棋推演中，關鍵彈藥往往在短短幾周內就會耗盡。」

在彈藥短缺壓力下，赫塞斯如何與國會互動成為焦點。4月29日他出席眾議院軍事委員會時態度強硬，稱1.5兆美元預算將確保美軍維持全球最強戰力，但隨後將矛頭指向國會，批評民主黨人和部分共和黨人魯莽無能的失敗主義言論。

長達近六小時的聽證會充滿對立，國會幕僚與部分國防官員認為，這種氛圍不利於爭取更多彈藥預算。隔日出席參議院委員會時，赫塞斯再度重申上述說法。

國防承包商亦持續觀望。據與會人士指出，洛克希德馬丁在上周財報電話會議中表示，在五角大廈確保資金前，將暫緩推動擴產計畫。