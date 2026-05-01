王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

美中外長魯比歐(左)與王毅(右)30日通電話，為5月中旬的北京「川習會」預作準備。（路透）

5月中旬川習會前夕，中共中央政治局委員、外交部長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)通電話。王毅強調，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇。

國務院尚未發出聲明，有美國官員指出，這是川普 總統訪問北京前的交流。

5月中的北京「川習會」，外界關切美中是否再發新的聯合公報，台灣也擔心會成為美中談判的籌碼。

新華社報導，王毅表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。在習近平 主席和川普總統戰略引領下，中美關係總體保持了穩定。這符合兩國人民根本利益，也符合國際普遍期待。雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅強調，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新空間，為世界和平作出應盡努力。

據中方發布，魯比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。

美國防長赫塞斯前一天在國會作證時稱，美國無意改變台灣的現狀。

央視稍早報導，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，據中方的通稿指出，雙方就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流。中國還就近期美對中國經貿限制措施表達嚴正關切。

路透報導，中國國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今參與川普訪中籌備的幾位人士私下說，中方在這次川習會前一直在工作層級發出類似訊號。

復旦大學國際問題研究院院長、同時擔任中國外交部政策諮詢委員的吳心伯表示：「關於台灣，邏輯很簡單，如果美國不想因台灣問題與中國爆發大型戰爭，就不應支持台灣獨立。」