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美退役少將：台應在川習會前通過預算 以免出現在談判議題上

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）。(記者陳熙文／攝影)
美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）。(記者陳熙文／攝影)

攸關美國對台軍售的國防特別預算至今仍卡關在台灣立法院，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，他對國民黨反對預算感到失望，認為台灣沒有拖延的本錢，並呼籲台灣應該在川習會之前通過預算，以免台灣出現在美中談判的議題上。

賴政府提出8年1.25兆元(台幣，下同)的國防特別預算條例草案目前仍卡關立法院，蒙哥馬利30日出席由智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）舉辦的座談會時表示，賴政府提出的預算雖然不完美，但已是不錯的預算規模，不但有針對美國對外軍售的採購，也包含直接商業銷售（Direct Commercial Sales）的部分。

蒙哥馬利表示，他對國民黨反對這項預算表示非常失望，並表示，美方非常希望台灣利用直接商業銷售的管道，因為這個管道比美國對外軍售快很多，讓台灣可以迅速取得很多軍民兩用的裝備；蒙哥馬利稱直接商業銷售的管道對台灣來說是必不可少的。

蒙哥馬利認為說，台灣國防特別預算已經拖延太久的時間，認為台灣沒有本錢做這樣的拖延，並表示，如果台灣政黨夠聰明，應該在5月14日川習會之前通過預算，甚至應該在川習會前一周就通過預算，因為那是川普準備好會面重點的時間點，而台灣不該出現在談判的議程上。

蒙哥馬利也說，如果國民黨主席鄭麗文被先前的中國行所蒙蔽，以為台灣出現在美中談判桌上是件好事，那蒙哥馬利認為說，鄭麗文就不是為台灣著想；蒙哥馬利也說，如果鄭麗文持續阻擋國防特別預算，她最好在訪美的時候接收到這樣的訊息，因為這樣的做法不但無助於美台關係，也代表她不關心台灣的國家安全。

蒙哥馬利說，台灣必須通過這項預算，認為台灣必須通過預算來對抗中國、嚇阻中國。

蒙哥馬利也提到說，美台之間的軍事整合度很低，恐在台海爆發危機時擴大美方傷亡；蒙哥馬利指出，美軍與南韓整合度最高，屬於統一作戰（unified），與日本屬於相互整合（intergrated），與菲律賓則屬於彼此協調（coordinated），但美軍與台灣之間的整合度卻最低，形同美軍如果向左走，只能期待台灣也跟著向左走，而不是向右走。

蒙哥馬利舉例說，美軍軍艦碰到了南韓或日本軍艦，可以立刻接通系統，美軍甚至能透過友軍的雷達來鎖定目標，但美軍如果碰到了台灣軍艦，就只能使用無線電，或者打手機來通話。

蒙哥馬利表示，美軍和台灣的整合度之所以這麼低，就是怕與台灣一起訓練，恐被視為挑釁中國，但蒙哥馬利認為說，這不合邏輯，也可能造成美國更大的傷亡。

國民黨 軍售 川習會

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