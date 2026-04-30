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中亮稀土礦產14種儲量17種產量世界第一 川習會添底氣

記者陳宥菘、編譯葉亭均／綜合報導
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中國自然資源部29日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦...
中國自然資源部29日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位。(中新社)

川普總統與中國國家主席習近平將於5月在北京見面，在川習會前夕，中國自然資源部29日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位，新一輪找礦行動已發現225個大中型油氣田，包含13個億噸級油田與26個千億立方公尺氣田。

「川習會」預定下月登場，此時美中領導人急於在伊朗石油、AI領域補強各自的戰略弱點並建立談判籌碼。彭博資訊也指出，中國在稀土供應鏈中的主導地位，讓中方握有約1.2兆美元的經濟王牌。

彭博經濟研究最新報告指出，美國約4%的GDP (即1.2兆美元) 來自使用稀土的相關產業。儘管美國部分行業或許能應對稀土供應中斷，但大多數行業並無合適的替代品，一旦供應被切斷，部分產業將不得不停產。

報告表示，在部分情況下，稀土原料就像「黃金螺絲」，一旦供應中斷，製造商很難找到替代品，或者需要數月甚至數年的時間。而對其他行業而言，儘管可能找到替代品，成本也將顯著上升。

報導指出，在中美貿易緊張局勢下，中國至少掌握七種稀土元素的槓桿。報導中的圖表顯示，中國在釤、釓、鋱、鏑、鎦、釔、鈧等七種稀土精煉產量中，近乎占據全球壟斷地位，前五種產量占比更接近100％。

中國自然資源部29日召開月度記者會，主題聚焦礦產資源，截至去年底，中國的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一；2025年全年，中國的煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等11種礦產產量占全球50%以上。

中國將油氣作為新一輪探勘突破戰略行動的重點，累計投入資金近人民幣4500億元，在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣新發現大中型油氣田225個，其中有13個億噸級油田和26個千億立方公尺氣田。

在礦產冶煉加工環節，中國的優勢更突出。據發布，錳冶煉產品占全球99%，稀土冶煉產品占94%，鋁占60%，鋼鐵占53%，銅占47%。30餘種冶金產品產量居世界首位，17種產品產量占全球50%左右。

中國自然資源部表示，這標誌著中國不僅是礦產資源生產大國，更是全球冶煉加工業的供給主導者和重要引領者。新華社指出，目前中國礦產生產與冶煉加工規模穩居全球首位，2025年全國礦業產值約32.7兆人民幣，占GDP比重超過23%。

川習會前夕，中國發布最新礦產資源家底，稱這為資源自主奠定堅實基礎。圖為今年3月中...
川習會前夕，中國發布最新礦產資源家底，稱這為資源自主奠定堅實基礎。圖為今年3月中國國務院總理李強(中)在江西考察稀土企業。 (新華社)

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