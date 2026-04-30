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眾院聽證會 赫塞斯：美不會試圖改變台灣現況

記者陳熙文／華盛頓報導
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國防部長赫塞斯向國會提出的書面報告指，美國無意稱霸或羞辱中國，也不想改變台灣的現...
國防部長赫塞斯向國會提出的書面報告指，美國無意稱霸或羞辱中國，也不想改變台灣的現狀。（美聯社）

國防部長赫塞斯29日出席聯邦眾院聽證會，他透過書面報告表示，川普政府尋求與中國建立穩定和平的關係，並表示，美國沒有意圖改變台灣現況。

防長：尋求與中國建立穩定和平、公平貿易和相互尊重關係

美國眾議院軍事委員會29日針對2027年度國防預算舉行聽證會，邀請赫塞斯(Pete Hegseth)、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人出席作證。

赫塞斯在書面報告中指出，除了保護美國本土，國防部的第二項重點工作就是在印太地區嚇阻中國，並表示，美國的嚇阻政策是採取「實力謀和平」的方式，而非對立。

川普總統預計5月14、15日出訪北京，與中國領導人習近平見面。

赫塞斯指出，在川普總統的領導之下，美中關係比過去多年來更好、更強健，指川普政府尋求與中國建立穩定和平、公平貿易和相互尊重的關係。

赫塞斯說，川普去年11月與中國國家主席習近平會面，雙方在貿易上取得重大進展，為兩國邁向強大的經濟鋪路；赫塞斯表示，美中領袖今年互相展開國事訪問，預料將為兩國帶來更大進展的機會。

赫塞斯說，國防部也採取同樣的方式，以消除和降低衝突為目標，開放與中國人民解放軍展開更廣泛的軍事對話；赫塞斯說，美國已與解放軍對口在數個月前於馬來西亞舉行的東協峰會中打下基礎，並表示，這方面的工作還在持續進行中。

赫塞斯說，在印太地區嚇阻中國是建立在有彈性的現實主義之上，不是要尋求稱霸，而是平衡的關係；這權力的平衡將讓所有國家在印太地區享受到適當的和平，讓貿易得以自由、公平地流通，讓大家能共同繁榮、彼此利益都能獲得尊重。

赫塞斯表示，美國會維持強壯但非對立的戰略位置，指美國不會試圖扼殺中國的成長，也不會企圖稱霸或羞辱中國；赫塞斯說，美國也不會嘗試改變台灣現況。

赫塞斯說，美國在印太的利益很重要，但也是有限的、合理的，這包括美國與盟友在印太保持足夠強大的位置來平衡中國，確保美國盟友免於持續性，或成功的軍事侵犯。赫塞斯說，美國在印太的嚇阻要確保中國沒有能力稱霸美國和盟友。

赫塞斯說，國防部的任務是要讓北京看到美軍不容置疑的戰力，有能力在必要的時候捍衛美國的利益；赫塞斯說，希望中國在看到美國和平的意圖之外，中國能尊重美國在印太的長期利益。

川普 眾院 赫塞斯

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